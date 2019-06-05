Еще в апреле, когда Том и Джимми Росси и их кузен Уго Суптиль отправились в свое путешествие, редакция "Российской газеты" (N 79 от 10 апреля 2019 года) пообещала информировать своих читателей о том, как проходит их рискованный переход. Ребята были на связи в социальных сетях. Присылали фотографии, рассказывали о впечатлениях.

"Сильно болят мышцы, но мы привыкаем к физическим нагрузкам, - пишут Росси. - Мы ведь на себе несем много груза, палатки, одежду. В Талды-Кургане познакомились с местными жителями Димой, Канатом и Нурланом. Каждый из них по очереди приглашал нас на ужин и знакомил с семьей. Встречали как почетных гостей, накрыли стол, мы попробовали блюда национальной кухни. Здесь везде очень приветливые и гостеприимные люди. Они выражали сочувствие по поводу пожара в соборе Нотр-Дам-де-Пари. На всем пути мы делаем очень много фотографий, в том числе и с флагами "Российской газеты", два из которых по окончании нашего путешествия мы увезем во Францию как талисманы. Еще один передадим вашим коллегам в конечном пункте нашего путешествия - в Иркутске".

Французские путешественники признались, что были в восторге от ночевки в юрте на вершине горы. Они, как выяснилось, никогда в жизни не видели столько звезд на небосводе.

Одному из отважной тройки - Джимми Росси - не повезло. Во время спуска с горы он сильно повредил ногу. Его пришлось доставить в больницу одного из близлежащих сел. Медики оказали необходимую помощь, но, к сожалению, ему придется вернуться во Францию.

Небольшая заминка случилась на российско-казахской горнице. Том и Уго вышли к пограничному посту, но пройти контроль у них не получилось, даже несмотря на имеющиеся визы. Как оказалось, именно в этом месте действует упрощенный режим прохождения, но только для граждан России. Иностранцы же должны пересекать границу в другом месте. После соблюдения всех необходимых формальностей Том и Уго прибыли в Алтайский край.

"Мы восхищены этим регионом, - говорится в одном из сообщений ребят. - Здесь красивая природа, особенно лошади. Очень душевные люди, они окружили нас теплом и заботой. Здесь великолепные горы, которые немного, но все же отличаются от казахских и киргизских. Мы обожаем Россию и русский язык. Вчера у нас была проблема с полицией, так как мы подошли слишком близко к границе - как раз в том месте, где иностранцам быть не положено. Однако это недоразумение было улажено. С нетерпением ждем встречи с вашими коллегами в Барнауле и Иркутске".

После Алтая французские туристы отправятся в Монголию, где также будут изучать местные обычаи и традиции. Конечный пункт пешего тура - озеро Байкал и город Иркутск. Ребята планируют прибыть туда в конце августа.