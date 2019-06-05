Французский историк рассуждает о том, кто освободил Европу от фашизма

Шестого июня на атлантическом побережье Франции проходят мемориальные мероприятия, связанные с 75-летием высадки союзников в Нормандии. Никто не умоляет значение операции "Оверлорд", но та битва, как в бытность министром обороны заявил нынешний глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, не завершилась бы успехом, "если бы не было Восточного фронта". Такого же мнения придерживается французский историк, профессор Анни Лакруа-Риз, которую расспрашивала "Российская газета".

Вспоминают ли об этом на Западе в нынешние юбилейные дни?

Анни Лакруа-Риз: Без колоссального вклада СССР войну было бы не выиграть. В те годы практически ни у кого во Франции по этому поводу не было каких-либо сомнений. Знаете, сразу после разгрома и капитуляции гитлеровской Германии у нас были проведены опросы, которые показали, что до 80 процентов французов были убеждены в этом. Я занималась этой темой, провела несчитаное число часов, дней в архивах и держала в руках многие документы, в частности, те, доступ к которым был открыт только в последние десятилетия прошлого века.

Доподлинно известно, что французы, находившиеся под оккупацией, связывали свое освобождение с советскими войсками, громившими немецкие армии на востоке, и на картах отмечали с растущей надеждой их продвижение. Более того, инерция американцев и англичан, решившихся на активные военные действия в Европе лишь в середине 1944 года, когда исход войны уже был предрешен, как подтверждают многие источники, вызывали недоумение и гнев моих соотечественников. Восприятие СССР как страны, вынесшей основную тяжесть битвы с нацизмом, сохранялось у нас достаточно долго, и лишь в начале этого столетия акценты стали смещаться. Взять хотя бы мемориальный музей в нормандском городе Кан, посвященный Второй мировой войне, где мне приходилось участвовать в диспутах. Так вот я была поражена тем, что его экспозиция превозносит американцев как "освободителей Европы", а о советском вкладе там сказано лишь вскользь. И это в то время, когда именно на Востоке было уничтожено три четверти, если не больше, живой силы и техники общего врага.

Французы, находившиеся под оккупацией, связывали свое освобождение с советскими войсками, громившими немецкие армии на востоке

Сошлюсь на военную историографию США и Британии, где в последние 15-20 лет был опубликован ряд работ, посвященных той уже далекой войне и роли в ней Советского Союза. К примеру, в очень интересной книге "Войны Сталина" ее автор Джеффри Робертс подробно объясняет, какой неоценимой поддержкой союзникам, высадившимся в Нормандии, стала операция "Багратион". Ведь тогда крупномасштабным наступлением в Белоруссии советское командование нанесло вермахту мощный удар, лишив Гитлера шанса перебросить с востока на запад десятки немецких дивизий.

Но об этом сейчас не принято говорить. В чем причины?

Анни Лакруа-Риз: Принижение роли СССР во Второй мировой войне отнюдь не является следствием исторической "забывчивости". Это вполне продуманная политика с явным намерением создать в общественном сознании народов стран Запада, да и не только, некую искусственно смоделированную реальность, которая ничего общего не имеет с исторической правдой. В ней главная заслуга в победе над Третьим рейхом отдается США, а не СССР. Цель такой ползучей ревизии прошлого - причинить вред имиджу вашей страны как правопреемнице СССР. Чистая геополитика.

Причем ложная трактовка истории активно внедряется СМИ, в том числе государственными.

Анни Лакруа-Риз: Я видела этот фильм и в свое время раскритиковала его в пух и прах. В нем все искажено. Методическая обработка общественного мнения привела к тому, что сейчас большая часть населения имеет весьма слабое представление, чем же на самом деле была та война и кому европейцы обязаны избавлением от фашизма. А наши школьные учебники? В 70-80-е годы я преподавала историю, и тогда в целом они отражали действительную картину того времени. Сейчас же в учебнике для старших классов Советский Союз упоминается лишь в разделе "Тоталитаризм", где фигурирует вместе с нацистской Германией. Там же в один ряд с Гитлером и Муссолини ставят Сталина, и утверждается, что все они стоили друг друга. Решающим же моментом Второй мировой назван десант в Нормандии. Что вы хотите? Таков сегодня на Западе "мейнстрим". Думаю, если бы сейчас у нас были политики уровня генерала де Голля, они бы этого не допустили.