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05.06.2019 10:26
Рубрика: Общество

Гаджет проследит за здоровьем легких

Текст: Ксения Колесникова
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Ученые кафедры биотехнических систем СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (вуз-участник проекта 5-100) совместно со специалистами Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения РАН разработали программу для смартфона, которая поможет пациентам с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

Фото: Pixabay
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Чем опасно это заболевание? У страдающих им людей (в основном, курильщиков) снижается проходимость дыхательных путей, органы испытывают кислородное голодание, появляется кашель, одышка. Болезнь неизлечима и развивается незаметно, годами. По данным ВОЗ, ежегодно от ХОБЛ умирает 2,75 млн. человек. Этот недуг - четвертая по счету причина смерти в мире.

Врачи предупреждают: остановить однажды начавшийся процесс повреждения ткани легкого невозможно. Но если диагноз поставлен вовремя, болезнь можно контролировать. Как? Здесь помогут новые технологии: микрофон, смартфон и специальная программа.

Пациенту предлагается сделать резкий выдох. Если проанализировать, сколько секунд воздух выходит из легких, и какие характерные звуки (трахеальные шумы) при этом издаются, можно сделать очень важные и точные выводы. К примеру, установить, насколько снижена «проходимость» дыхательных путей. И нужны ли в данный момент бронхолитики, другая терапия?

Фото: Светлана Харитонова
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- Мы адаптировали технологию так, чтобы ее можно было использовать дома. Теперь для оценки состояния дыхательной системы пациентов достаточно мобильного телефона или компьютера в паре с микрофоном, - говорит один из разработчиков проекта, доцент кафедры биотехнических систем ЛЭТИ Анна Глазова. – Подносишь микрофон ко рту и быстро выдыхаешь. Данные записываются, передаются на смартфон и специальная программа их анализирует. Достоверность и эффективность нового метода мы уже подтвердили реальными экспериментами. Причем метод может быть полезен не только с больным ХОБЛ, но и пациентам с бронхиальной астмой. Во время клинических испытаний мы не раз видели, как за 2-3 дня до появления первых симптомов обострения у пациента наблюдались значимые изменения основных мониторируемых показателей. Это значит, что уже в этот момент можно было использовать профилактические дозы препаратов, чтобы избежать обострения вовсе.

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