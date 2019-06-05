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05.06.2019 20:56
Рубрика: Культура

Горы мусора "главной" свалки Индии скоро станут выше главного памятника страны

Текст: Наталья Панасенко
Фото: AP Photo / Saurabh Das Фото: AP Photo / Saurabh Das
Фото: AP Photo / Saurabh Das

Свалка Газипур около Нью-Дели, самая большая свалка в Индии, вырастает на десять метров в год. Врачей и экологов серьезно беспокоит этот факт, и они предупреждают об опасности, которую представляет собой эта гигантский полигон с отходами для здоровья местного населения.

Крупные города Индии печально известны количеством мусора на улицах. Особенно известна мусорная свалка Газипур на востоке Нью-Дели, столицы Индии. Ее площадь сравнима с площадью 40 футбольных полей, и в высоту она растет по десять метров в год. По словам местного чиновника, пишет Spiegel, высота свалки уже 65 метров.

Фото: depositphotos.com
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Если Газипур будет расти такими темпами, то всего через год он станет выше знаменитой достопримечательности Индии - 73-метрового монументального мавзолея Тадж-Махал.

Экологи и врачи предупреждают: эта свалка мусора представляет серьезную угрозу для здоровья местного населения. Газипур выделяет метановые газы - свалка то и дело горит. Жители задыхаются от дыма и часто сообщают о проблемах с дыханием. К тому же токсичные жидкости просачиваются сквозь землю и попадают в грунтовые воды. Кроме того, часть мусорной горы уже обрушилась, в прошлом году там погибли два человека.

По данным ООН, Нью-Дели является самой загрязненной столицей в мире. Высший суд Индии неоднократно призывал городские власти решать проблему городских отходов. Но каждый день около 2000 тонн мусора по-прежнему выбрасываются на свалке Газипур.

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