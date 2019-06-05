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05.06.2019 05:00
Рубрика: Общество

Гидрометцентр: Ночью температура будет падать до минус пяти градусов

Текст: Ольга Игнатова
Никак пока не установится летняя погода на Урале и в Сибири. Там по-прежнему прохладно, а в некоторых районах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, возможны серьезные ночные заморозки.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, в Башкирии 5-6 июня дождь, ветер до 22 метров в секунду. Шестого июня гроза, а ночью до минус двух градусов. Сильные дожди ожидаются в Свердловской и Челябинской областях. Пятого июня за 12 часов может выпасть до 50 миллиметров осадков. Это - месячная норма. Дожди будут сопровождаться грозами и градом при порывистом ветре до 27 метров в секунду. Температура на Урале не превысит 20-градусную отметку. На южном Урале (Челябинская, Курганская области) совсем не по южному: днем лишь плюс 14-19 градусов.

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Дождливый циклон с юга Урала переместится на юг Западной Сибири. Шестого и седьмого июня он принесет в Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую области и Алтайский край сильный дождь с грозой и градом. Ветер до 23 метров в секунду. Пятого, шестого и седьмого июня в Омской области прогнозируется дождливая погода. Шестого июня возможно выпадение града в этой части Сибири.

А холодный антициклон, с которым были связаны заморозки в начале июня в центральных районах Красноярского края и Хакасии, отходят в забайкальские районы. Усиливают накопление в Забайкалье холодного воздуха еще и местные циклоны в серии холодных атмосферных фронтов. Поэтому в Бурятии с пятого по седьмое июня по ночам до минус пяти градусов. В Иркутской области тоже до минус пяти в ночные часы.

Фото: iStock
Какой будет погода в июне

Зато в центре и на юге европейской территории России небывалая жара.

"В средней полосе России хозяйничает антициклон. Доступ холодного воздуха в этот антициклон закрыт циклоном, который располагается на севере европейской территории. Поэтому жара будет только нарастать", - отмечает Людмила Паршина. По ее словам, пятого июня в Москве днем плюс 27-29, солнечно, без осадков. Шестого июня - уже плюс 28-30, тоже солнечно, без осадков. Седьмого и восьмого июня солнечно, без осадков, днем 30-32 градуса. Девятого июня воздух вообще может прогреться до 33 градусов. То есть, до конца этой недели будет жарко, особенно в пятницу и в выходные дни.

Интересно, что самым жарким восьмое июня было в Москве в 1948 году. Тогда воздух прогрелся до 32,4 градуса. Девятого июня также в 1948 году столбики термометров поднимались в столице до 32,1 градуса. "Если в нынешнем году девятого июня воздух прогреется до 33 градусов, то будет обновлен абсолютный максимум температуры", - подчеркнула синоптик. Кстати, по ее словам, на юге рекордные значения температуры уже были зафиксированы в первых числах июня. Например, второго июня в Волгограде было 35,8 градуса, а в Ставрополе - 33,7 градуса.

Фото: iStock
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В ближайшие дни южные регионы будут заливать дожди. Пятого июня ливни, гроза, град пройдут в Ростовской и Ставропольской областях, пятого и шестого июня - в Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Ингушетии и Чеченской республике, пятого и седьмого - в Северной Осетии. Дожди остудят раскаленный воздух, поэтому температуры в Краснодарском крае и Сочи даже чуть ниже, чем в Москве. Так, на Черноморском побережье в районе плюс 27, в Анапе - плюс 26, в Краснодаре - плюс 28 градусов. Примерно, как в Сочи, будет до конца недели и на курортах южного берега Крыма.

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