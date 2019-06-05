Грызлов: Контактная группа в Минске готовит проект перемирия на Донбассе

Трехсторонняя Контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе, собравшаяся на традиционной площадке в Минске, договорилась о подготовке плана очередного перемирия.

Кроме того, стороны наметили график разведения сил возле станицы Луганская, что являлось проблемой последние два года. Ожидается, что оно произойдет 10 июня. Об этом заявил постоянный представитель РФ на переговорах Борис Грызлов.

По словам чиновника, которого цитирует "Интерфакс", соглашение о прекращении огня может быть подписано уже 19 июня, когда Контактная группа соберется в следующий раз. При этом перемирие невозможно без реального механизма контроля за ним.

Тем временем Совместная мониторинговая миссия ОБСЕ ранее подтвердила, что в районе Луганской с 28 мая действительно не было замечено ни одного обстрела.

Борис Грызлов отметил, что у нового президента Украины Владимира Зеленского "есть все возможности", чтобы способствовать деэскалации напряженности в регионе, хотя пока эти возможности не реализуются. Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик также готовят инициативы в рамках экономической подгруппы с расчетом на то, что Киев в конце концов пойдет на снятие их блокады.