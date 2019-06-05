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05.06.2019 18:41
Рубрика: Власть

Грызлов: Контактная группа в Минске готовит проект перемирия на Донбассе

Текст: Марина Алешина
Трехсторонняя Контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе, собравшаяся на традиционной площадке в Минске, договорилась о подготовке плана очередного перемирия.
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Кроме того, стороны наметили график разведения сил возле станицы Луганская, что являлось проблемой последние два года. Ожидается, что оно произойдет 10 июня. Об этом заявил постоянный представитель РФ на переговорах Борис Грызлов.

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Фото: Николай Галкин/ТАСС
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По словам чиновника, которого цитирует "Интерфакс", соглашение о прекращении огня может быть подписано уже 19 июня, когда Контактная группа соберется в следующий раз. При этом перемирие невозможно без реального механизма контроля за ним.

Тем временем Совместная мониторинговая миссия ОБСЕ ранее подтвердила, что в районе Луганской с 28 мая действительно не было замечено ни одного обстрела.

Борис Грызлов отметил, что у нового президента Украины Владимира Зеленского "есть все возможности", чтобы способствовать деэскалации напряженности в регионе, хотя пока эти возможности не реализуются. Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик также готовят инициативы в рамках экономической подгруппы с расчетом на то, что Киев в конце концов пойдет на снятие их блокады.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Переговоры по урегулированию конфликта на Украине
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