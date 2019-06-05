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05.06.2019 23:58
Рубрика: Спорт

Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций

Текст: Артур Нанян
Сборная Португалии обыграла дома Швейцарию (3:1) благодаря трем голам Криштиану Роналду и пробилась в финал Лиги наций.
Фото: AFP PHOTO / Yuri CORTEZ Фото: AFP PHOTO / Yuri CORTEZ
Фото: AFP PHOTO / Yuri CORTEZ

В целом, хозяева выглядели ничем не лучше соперника. В какой-то момент швейцарцы даже перехватили инициативу и могли решить исход встречи в свою пользу. Но португальцам везет, что у них есть такой исполнитель как Роналду. Для Криштиану любой турнир - грандиозное событие. Особенно в составе сборной, где он непререкаемый авторитет и лидер.

Фото: Reuters.
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Уже на 25-й минуте Роналду вывел Португалию вперед, отметившись великолепным ударом со штрафного. К слову, в последний раз форвард "Ювентуса" отличился со штрафного еще на чемпионате мира в России. С тех пор, собственно, он провел лишь два матча за национальную команду.

В начале второй половины Швейцария сравняла счет. Причем арбитр Феликс Брых сначала назначил пенальти в пользу хозяев, но, посмотрев повтор, заметил нарушение правил у ворот Руя Патрисиу. И наградил гостей ударом с "точки". Защитник "Милана" Рикардо Родригес не промахнулся - 1:1.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Когда казалось, что дополнительное время неизбежно, Роналду забил еще два мяча: сначала он откликнулся на передачу Бернарду Силвы и хлестким ударом попал в цель, а затем в контратаке обыграл защитника и, сместившись в центр, забил третий гол. И вывел свою команду в финал.

Соперник португальцев определится в четверг в матче Англии с Голландией. Финал турнира, как и встреча за третье место, состоится в воскресенье 9 июня.

Спорт Футбол Лига наций Спорт Футбол Игроки и тренеры Лига наций УЕФА 2018/2019
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