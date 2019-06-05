Япония заявила о прекращении поисков обломков истребителя F-35А

Власти Японии приняли решение прекратить поиски обломков истребителя пятого поколения F-35A военно-воздушных сил страны. Спасателям удалось обнаружить лишь крыло, фрагмент двигателя и часть черного ящика без носителя памяти.

Сообщается также, что в ближайшее время в Японии будут возобновлены полеты этих самолетов, приостановленные ранее из-за аварии, пишет ТАСС.

Напомним, истребитель F-35A пропал с экранов радаров 9 апреля во время тренировочного полета. Самолет разбился в 135-ти километрах от побережья Японии. За штурвалом находился один из самых опытных пилотов Акинори Хосоми, который имел 3200 часов налета.

Самолет был собран в Японии из американских деталей. Причина крушения новейшего истребителя до сих пор неизвестна. Тело пилота не найдено.