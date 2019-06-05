Инфантино переизбран на пост президента ФИФА

Сегодня в Париже состоялся конгресс Международной федерации футбола (ФИФА), на котором был рассмотрен ряд важных вопросов. Главный из них - переизбрание президента организации.

Единственным претендентом на эту должность являлся Джанни Инфантино. ФИФА решила, что в случае участия в выборах одного кандидата, его изберут не голосованием, а аплодисментами. В результате глава организации впервые был избран аплодисментами.

Инфантино, возглавляющий ФИФА с 2016 года, выступил на конгрессе с большой речью. Ее большую часть он посвятил чемпионату мира-2018. Джанни в очередной раз подчеркнул: первенство планеты в России было лучшим в истории турнира.

"Это был настоящий праздник. Мы хотим сказать огромное спасибо России. Спасибо (это слово Инфантино произнес по-русски) за то, что вы так потрясающе организовали чемпионат мира", - сказал швейцарец.

По словам Инфантино, доходы ФИФА в прошлом году составили чуть больше 4,5 миллиарда долларов. Их главным источником стало проведение ЧМ в России. Точных цифр глава ФИФА не назвал, но он отметил, что чемпионат мира-2018 стал самым прибыльным в истории соревнований.