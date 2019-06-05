В середине мая президент России Владимир Путин подписал новую доктрину энергетической безопасности РФ до 2030 года.

К 2040 году возобновляемые источники, в том числе ветер, будут обеспечивать не больше 20 процентов всей потребляемой в мире энергии. Фото: PHOTOXPRESS

В документе наиболее критичными вызовами энергетической безопасности называются в том числе рост производства СПГ и его влияние на мировой рынок газа. И это лишний раз подтверждает, что тренд на увеличение инвестиций в развитие отечественного ТЭК, особенно в сфере производства СПГ и нефтегазохимии, - одно из самых перспективных направлений развития на сегодня.

Согласно планам минэнерго, перспективы развития традиционных углеводородных отраслей ТЭКа связаны с продолжением реализации уже начатых проектов. Среди них - расширение магистрального "Восточная Сибирь-Тихий океан" (ВСТО). Наряду с этим в последние годы были построены нефтепровод "Сковородино-Мохе", в газовой отрасли возводится "Сила Сибири". Готовность последнего руководство "Газпрома" уже оценило в 99 процентов. В угольной промышленности основной акцент инвестиционной политики как частных инвесторов, так и государства будет сосредоточен на повышении конкурентоспособности экспорта в восточном направлении. Если раньше поставлялось 70 процентов угля в Европу и 30 процентов в Азию, то сегодня в результате перераспределения инвестиционных ресурсов соотношение поменялось и составляет 50 на 50. В итоге Россия становится одним из основных поставщиков энергоресурсов в страны АТР. Одновременно с этим будет реализовываться программа модернизации тепловых электростанций. Так, до 2031 года в этом сегменте планируется модернизировать почти 40 тысяч мВт мощностей.

Однако, по словам министра энергетики РФ Александра Новака, дальнейшее развитие потребует поиска новых ниш и направлений сбыта. По его словам, сегодня огромный потенциал сосредоточен в сфере производства СПГ. В течение ближайших 15 лет мировая потребность в нем удвоится. При этом до трети мирового потребления могла бы обеспечить Россия. Амбициозные планы уже подтверждены правительством страны в рамках дорожной карты, которая позволит не только привлечь около 30-40 миллиардов долларов инвестиций в отрасль и сформировать заказ для отечественного машиностроения, но и создать рабочие места с привлечением огромной налоговой базы в решение социальных задач.

Кроме того, в минэнерго акцентируют внимание на перспективах развития нефтегазохимии. Сегодня доля России на этом рынке не превышает 2,2 процента, а из 200 миллионов тонн пластика и синтетического каучука на мировом рынке Россия производит лишь 6 миллионов тонн. Задача - втрое нарастить производство в ближайшее время. Для этого в марте этого года был утвержден план мероприятий по развитию нефтегазохимии. В то же время, в энергетическом ведомстве признают, что привлечению внебюджетных источников сегодня мешает ряд факторов. "Необходимо обеспечить стабильные налоговые условия, которые бы не менялись в ближайшее время. Об этом говорят все инвесторы и участники рынков. И, конечно, нужно снижать влияние регуляторики, которая сегодня очень сложная и иногда не позволяет быстро и качественно реализовывать проекты", - считает Александр Новак.

За последние 50 лет потребление электроэнергии во всем мире выросло в четыре раза

Существенный вклад в борьбе за рост конкурентоспособности российского ТЭК в среднесрочной перспективе могут внести ряд проектов в электроэнергетике. Как напомнил президент "Русэнергосбыта" Михаил Андронов, за последние 50 лет потребление электроэнергии в мире увеличилось в 4 раза, что привело к развитию возобновляемых источников энергии. Вследствие такой динамики за последние 10 лет стоимость ветряных модулей снизилась в 3 раза, а солнечных панелей в 7 раз. "С каждым годом наблюдается положительная динамика развития систем хранения электроэнергии: их стоимость падает, в то время как объемы продаж стремительно растут", - отмечает Андронов.

По словам эксперта, продление поддержки ВИЭ после 2024 года поможет российским предприятиям увеличить объем несырьевого экспорта. Однако для этого необходимо установить корректные параметры обновленной программы - в нее должна быть заложена мотивация для производителей продавать свои наработки не только в России, но и на зарубежных рынках. Все более перспективным направлением развития отечественного ТЭК становится область ветроэнергетики. Согласно государственной программе поддержки ВИЭ, к 2024 году в эксплуатацию в РФ должно быть введено 3,35 ГВт ветроэлектростанций. При этом главным принципом предоставления господдержки стало условие локализации оборудования. На сегодня в стране удалось запустить производство ключевых узлов ВЭС - лопастей, башен и гондол.

В то же время глава Роснефти Игорь Сечин предостерегает от излишнего оптимизма в отношении перспектив роста спроса со стороны энергетической инфраструктуры. По его словам, затраты на эксплуатацию электротранспорта, например, все еще сильно зависят от государственных субсидий. "Необходимо помнить, что выработка электроэнергии требует ресурсов, и если для этого будет широко использоваться уголь, то весь положительный экологический эффект от электромобилей будет утерян. Кроме того, производители современных электромобилей зачастую создают себе рекламу за счет медийного фактора", - считает он.

Даже по прогнозу МЭА доля возобновляемых источников энергии в структуре мирового энергопотребления в 2040 году не превысит 20 процентов, увеличившись всего на 6 процентов по сравнению с уровнем 2016 года, и ископаемые виды топлива в целом должны будут обеспечить более трех четвертей потребляемых энергоресурсов. Поэтому применительно к рынку нефти главным вызовом для инвесторов является не столько гипотетический пик спроса, сколько гарантии доступных объемов жидких углеводородов в среднесрочной и долгосрочной перспективе.