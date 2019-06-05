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08.06.2019 08:30
Рубрика: Спорт

Прижали к канатам

Как бокс оказался на грани исключения из олимпийской программы
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Неделя № 121(7879)
Кажется, что современные Олимпийские игры невозможно представить без боксерского турнира. И тем не менее бокс едва не остался за бортом предстоящей Олимпиады-2020 в Токио.
Каким будет боксерский турнир на Олимпийских играх в Токио, пока никто не знает. Фото: REUTERS Каким будет боксерский турнир на Олимпийских играх в Токио, пока никто не знает. Фото: REUTERS
Каким будет боксерский турнир на Олимпийских играх в Токио, пока никто не знает. Фото: REUTERS

 Международный олимпийский комитет был готов "заморозить" этот вид спорта, но в последний момент передумал. Как вообще вышло так, что бокс оказался под ударом, рассказывает "РГ".

Мало какой из нынешних олимпийских видов спорта может похвастаться столь же древней и насыщенной историей. Считается, что бокс стал массовым развлечением еще во втором тысячелетии до нашей эры. Этот вид спорта, между прочим, упоминается и в гомеровской "Илиаде". Хотя, конечно, тогда не существовало ни весовых категорий, ни раундов, ни ограничений по времени. Дрались до нокаута.

В Риме так называемый гладиаторский бокс был своеобразным социальным лифтом. Преступники, участвовавшие в нем, благодаря победе могли обрести свободу. Главное, что кулачные бои всегда мегапопулярны. Даже некоторые императоры и высокие сановники не брезговали выйти на "ринг".

С Олимпийскими играми бокс шел рука об руку всегда. И был неотъемлемой частью Игр еще в античные времена. В программе современных Игр бокс оказался практически сразу, в 1904 году. Олимпиада-1912 в Стокгольме стала пока единственной, в программе которой не оказалось кулачных боев.

Турнир по боксу пройдет на Олимпиаде в Токио

Со временем бокс стал одной из визитных карточек Олимпийских игр. Что же должно было произойти, чтобы заставить МОК всерьез обдумывать исключение этого вида спорта из программы Олимпиады в Токио. Ответ банален: махинации, взятки, скандалы, в которых в последние годы увязла Международная федерация бокса (АИБА). Апофеоз бардака пришелся на время правления корейца Чинг Куо-Ву с 2006 по 2017 год. Чего только при нем в АИБА не происходило. Например, федерация с легкостью брала многомиллионные долларовые кредиты, а затем деньги исчезали. В итоге АИБА чудом избежала процедуры банкротства. При Куо-Ву не утихали слухи о взятках, подтасовках результатов и давлении на судей. Самое забавное, что даже когда нелицеприятные факты стали достоянием общественности, одиозный корейский функционер держался за кресло до последнего, пока дисциплинарная комиссия не отстранила Чинг Куо-Ву от бокса пожизненно.

Эта мера не слишком убедила МОК. 30 ноября прошлого года о возможности "отстранения" бокса было объявлено официально. Что вызвало смятение в боксерском сообществе. Хотя мнения звучали разные. Например, легендарный Рой Джонс-младший, лишившийся в Сеуле-1988 золотой медали из-за судейского произвола, заявил, что, "по сути, боксерам не нужны Олимпийские игры, но Олимпиаде нужен бокс". А вот наш бывший тяжеловес Николай Валуев с американцем не согласился.

"Убрав бокс из программы Олимпиад, сильно повредят боксу профессиональному, подчеркнул экс-чемпион мира. - Американцы в свое время сделали серьезную ошибку: уделив все свое внимание профессиональному боксу, совсем забыли про любительский. Как следствие, упали результаты у любителей, и моментально это отразилось на профессиональном боксе, туда стало меньше приходить классных бойцов".

Судя по реакции профессионального боксерского сообщества, Валуев к истине оказался ближе. Так, члены одной из ведущих организаций профи WBC подписали петицию "Да боксу на Олимпийских играх". А другая авторитетная организация, WBA, предложила МОК помощь при организации боксерского турнира в Токио.

В Японии началась продажа билетов на Олимпиаду-2020

В чем Рой Джонс действительно прав, так это в том, что бокс Олимпийским играм действительно нужен. По крайней мере, на полноценную казнь МОК так и не решился, оставив бокс в программе предстоящих Игр. Впрочем, не стоит думать, что у бокса наступило безоблачное настоящее. Каким именно будет турнир в Токио, пока никто не знает. Доверия к АИБА, которая всегда его проводила, нет. Организацией соревнований займется сам Международный олимпийский комитет. А вот проведение квалификационных турниров возложено на президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе. Примечательно, что сам японец узнал о своем назначении за два дня до его объявления, к чему, по собственному тактичному признанию, "был не готов".

К слову, пока АИБА была в правах, статусом отборочного турнира обладал чемпионат мира, который пройдет в этом сентябре в Екатеринбурге. Теперь нужно организовывать все по-новому. Времени у МОК осталось не так уж и много.

Как у них

Британского чемпиона победил толстяк, который жить не может без "сникерса"

Пока бокс заново ищет свое место в олимпийской семье, в профессиональном его "отделении" прогремела одна из самых громких сенсаций за всю историю этого вида спорта. В Нью-Йорке британский тяжеловес Энтони Джошуа техническим нокаутом уступил мексиканцу Энди Руису и потерял чемпионские титулы по версиям четырех боксерских организаций - WBO, IBF, WBA и IBO.

Букмекеры оценивали вероятность победы Энди Руиса над Энтони Джошуа коэффициентом 1 к 16. Фото: REUTERS

Их новый обладатель совершенно не похож на чемпиона по боксу. Руис выглядит скорее как завсегдатай пивного паба. Говорят, мексиканец был огромным еще в подростковом возрасте и мог задать жару в спарринге даже 30-летним мужикам. По собственному признанию, Энди никогда не комплексовал из-за веса. В его кармане всегда присутствует батончик "Сникерса" - верное средство поднять настроение. Хотя специально к бою с Джошуа мексиканец "подсушился" до 121 килограмма.

Так или иначе, полнота необязательно влияет на скорость рук. Что мексиканец с успехом и продемонстрировал.

Инфографика "РГ"
Спорт Бокс Олимпиада-2020
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