Как бокс оказался на грани исключения из олимпийской программы

Кажется, что современные Олимпийские игры невозможно представить без боксерского турнира. И тем не менее бокс едва не остался за бортом предстоящей Олимпиады-2020 в Токио.

Международный олимпийский комитет был готов "заморозить" этот вид спорта, но в последний момент передумал. Как вообще вышло так, что бокс оказался под ударом, рассказывает "РГ".

Мало какой из нынешних олимпийских видов спорта может похвастаться столь же древней и насыщенной историей. Считается, что бокс стал массовым развлечением еще во втором тысячелетии до нашей эры. Этот вид спорта, между прочим, упоминается и в гомеровской "Илиаде". Хотя, конечно, тогда не существовало ни весовых категорий, ни раундов, ни ограничений по времени. Дрались до нокаута.

В Риме так называемый гладиаторский бокс был своеобразным социальным лифтом. Преступники, участвовавшие в нем, благодаря победе могли обрести свободу. Главное, что кулачные бои всегда мегапопулярны. Даже некоторые императоры и высокие сановники не брезговали выйти на "ринг".

С Олимпийскими играми бокс шел рука об руку всегда. И был неотъемлемой частью Игр еще в античные времена. В программе современных Игр бокс оказался практически сразу, в 1904 году. Олимпиада-1912 в Стокгольме стала пока единственной, в программе которой не оказалось кулачных боев.

Со временем бокс стал одной из визитных карточек Олимпийских игр. Что же должно было произойти, чтобы заставить МОК всерьез обдумывать исключение этого вида спорта из программы Олимпиады в Токио. Ответ банален: махинации, взятки, скандалы, в которых в последние годы увязла Международная федерация бокса (АИБА). Апофеоз бардака пришелся на время правления корейца Чинг Куо-Ву с 2006 по 2017 год. Чего только при нем в АИБА не происходило. Например, федерация с легкостью брала многомиллионные долларовые кредиты, а затем деньги исчезали. В итоге АИБА чудом избежала процедуры банкротства. При Куо-Ву не утихали слухи о взятках, подтасовках результатов и давлении на судей. Самое забавное, что даже когда нелицеприятные факты стали достоянием общественности, одиозный корейский функционер держался за кресло до последнего, пока дисциплинарная комиссия не отстранила Чинг Куо-Ву от бокса пожизненно.

Эта мера не слишком убедила МОК. 30 ноября прошлого года о возможности "отстранения" бокса было объявлено официально. Что вызвало смятение в боксерском сообществе. Хотя мнения звучали разные. Например, легендарный Рой Джонс-младший, лишившийся в Сеуле-1988 золотой медали из-за судейского произвола, заявил, что, "по сути, боксерам не нужны Олимпийские игры, но Олимпиаде нужен бокс". А вот наш бывший тяжеловес Николай Валуев с американцем не согласился.

"Убрав бокс из программы Олимпиад, сильно повредят боксу профессиональному, подчеркнул экс-чемпион мира. - Американцы в свое время сделали серьезную ошибку: уделив все свое внимание профессиональному боксу, совсем забыли про любительский. Как следствие, упали результаты у любителей, и моментально это отразилось на профессиональном боксе, туда стало меньше приходить классных бойцов".

Судя по реакции профессионального боксерского сообщества, Валуев к истине оказался ближе. Так, члены одной из ведущих организаций профи WBC подписали петицию "Да боксу на Олимпийских играх". А другая авторитетная организация, WBA, предложила МОК помощь при организации боксерского турнира в Токио.

В чем Рой Джонс действительно прав, так это в том, что бокс Олимпийским играм действительно нужен. По крайней мере, на полноценную казнь МОК так и не решился, оставив бокс в программе предстоящих Игр. Впрочем, не стоит думать, что у бокса наступило безоблачное настоящее. Каким именно будет турнир в Токио, пока никто не знает. Доверия к АИБА, которая всегда его проводила, нет. Организацией соревнований займется сам Международный олимпийский комитет. А вот проведение квалификационных турниров возложено на президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе. Примечательно, что сам японец узнал о своем назначении за два дня до его объявления, к чему, по собственному тактичному признанию, "был не готов".

К слову, пока АИБА была в правах, статусом отборочного турнира обладал чемпионат мира, который пройдет в этом сентябре в Екатеринбурге. Теперь нужно организовывать все по-новому. Времени у МОК осталось не так уж и много.

Как у них

Британского чемпиона победил толстяк, который жить не может без "сникерса"

Пока бокс заново ищет свое место в олимпийской семье, в профессиональном его "отделении" прогремела одна из самых громких сенсаций за всю историю этого вида спорта. В Нью-Йорке британский тяжеловес Энтони Джошуа техническим нокаутом уступил мексиканцу Энди Руису и потерял чемпионские титулы по версиям четырех боксерских организаций - WBO, IBF, WBA и IBO.

Букмекеры оценивали вероятность победы Энди Руиса над Энтони Джошуа коэффициентом 1 к 16. Фото: REUTERS

Их новый обладатель совершенно не похож на чемпиона по боксу. Руис выглядит скорее как завсегдатай пивного паба. Говорят, мексиканец был огромным еще в подростковом возрасте и мог задать жару в спарринге даже 30-летним мужикам. По собственному признанию, Энди никогда не комплексовал из-за веса. В его кармане всегда присутствует батончик "Сникерса" - верное средство поднять настроение. Хотя специально к бою с Джошуа мексиканец "подсушился" до 121 килограмма.

Так или иначе, полнота необязательно влияет на скорость рук. Что мексиканец с успехом и продемонстрировал.