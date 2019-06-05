Что может сделать наука для того, чтобы не доводить отношения между двумя великими державами - Россией и США - до опасной черты и, напротив, объединить их усилия в поиске ответов на глобальные вызовы человечеству: изменение климата, загрязнение окружающей среды, проблемы голода и болезней? Обо всем этом говорилось на российско-американском "Диалоге Форт Росс" в Вологде.

Российская сторона была настроена на позитив. Красной нитью в приветствии президента Российского географического общества С. Шойгу проходила мысль: история учит, что наши страны не обречены на конфликт. "Когда министр обороны играет на скрипочке, можно спать спокойно. Форт Росс - это такая скрипочка", - прокомментировал его послание Михаил Швыдкой, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству. Губернатор Вологодской области предложил учредить общий российско-американский праздник - День русской Америки.

А вот в выступлении председателя американского Общества по сохранению Форта Росс Сары Свидлер преобладали тревожные нотки: "С каждым годом мы видим все меньше сотрудничества между нашими странами, все меньше контактов, все более враждебную атмосферу. Сегодня нам работать труднее, чем 6 лет назад".

Даже в трудные годы "холодной войны" между учеными СССР и США существовала плотная сеть контактов, позволявшая на неофициальном уровне отрабатывать решения по ключевым вопросам двусторонних отношений, которые затем ложились в основу государственных решений. Именно в экспертной среде в 1970-1980-е годы находились развязки сложнейших проблем разоружения, которые приводили к заключению договоров об ограничении систем противоракетной обороны, сокращению стратегических вооружений и ракет средней дальности, обычных вооружений, вспоминали член дирекции Института мировой экономики и международных отношений РАН академик В. Барановский и научный руководитель Института США и Канады РАН академик С. Рогов. В те времена они сами активно занимались научной дипломатией и могут сравнить день нынешний и день минувший. А сегодняшняя реальность, по единодушному мнению участников конференции, заключается в том, что влияние ученых на принятие политических решений значительно ослабло в обеих странах.

Есть целый круг глобальных проблем, решение которых нельзя откладывать до той поры, пока государственные мужи договорятся

"Есть ли надежда, что мы в обозримом будущем сможем на этом направлении вернуться хотя бы к тому уровню, который существовал в годы "холодной войны"? - задаю вопрос Мэтью Рожанскому, директору влиятельного Кеннановского института в Вашингтоне. "Надежда умирает последней", - дипломатично отвечает Рожанcкий. "Сегодня отношения идут по нисходящей. Я думаю, они начнут выправляться только тогда, когда обе стороны психологически устанут от конфликта. Тем не менее есть некоторые частные сферы, где сотрудничество ученых может быть продуктивным", - продолжает Рожанский. - В частности, кибербезопасность. Это новая сфера, конфликт здесь еще не зашел далеко. Ученые и эксперты обеих сторон пока имеют окно возможности убедить свои правительства, что в данном случае целесообразнее вовремя остановиться".

"Нужно понимать, что есть целый круг глобальных проблем вроде чистой воды, устойчивого развития, энергетики, которые возникают вне зависимости от политики и решение которых нельзя откладывать до той поры, пока государственные мужи договорятся", - оптимистично рассуждал американский ученый-химик и предприниматель русского происхождения Валерий Фокин. - Здравый смысл неизбежно подскажет политикам, что в такого рода вопросах им целесообразнее идти за научным знанием, а не руководствоваться идеологическими соображениями, тем более что справиться с глобальными вызовами в принципе невозможно в одностороннем порядке".

В этом году в работе "Диалога Форт Росс" в Вологде приняла участие целая делегация гавайской общественности. Ее привезла Елена Брэнсон, председатель Координационного совета организаций российских соотечественников в США и большой энтузиаст превращения гавайского Форта Элизабет в еще один яркий символ общей культурной истории. В состав делегации входила г-жа Куму-Каео Брэдфорд, потомок того самого короля Каумуалии, который просился в Россию. Одно из заседаний "Диалога Форт Росс" она огласила ритуальной песней, которой подпевали все его участники.

Рассказывает член делегации Фелисия Кауден: "В 2017 году у нас прошел российско-американский форум, посвященный роли русских в истории Гавайских островов. Мне показалось неправильным, что гавайская общественность осталась в стороне от его организации. Как член одного из выборных советов Кауаи, я решила предложить своим согражданам активно включиться в это движение".

Намеченный на октябрь этого года "Диалог Форт Росс" продолжится уже в Сан-Франциско, Калифорния. А в 2020 году российская часть "Диалога" пройдет в Санкт-Петербурге.

Досье

Ежегодный российско-американский "Диалог Форт Росс" стартовал при поддержке ПАО "Транснефть", а также ПАО "Совкомфлот" и "Шеврон Нефтегаз Инк" в Сан-Франциско в 2012 г. - в год 200-летнего юбилея Форта Росс. В 2017 году в Изборске и Пскове состоялся первый диалог в России. В следующем году конференцию принимал Великий Новгород. Девиз "Диалога": "К новому пониманию двусторонних отношений через призму истории".