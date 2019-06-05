Какие незаметные ошибки приводят к ожирению

Если в детстве человек "наедает" лишний вес, то в большинстве случаев уже к 30-40 годам у него будут ожирение и гипертония, таковы данные долгосрочного исследования, проведенного в Национальном медицинском исследовательском центре профилактической медицины, рассказала директор центра, главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина.

В России наблюдается взрывной рост числа людей, страдающих ожирением. "Количество мужчин с ожирением, именно ожирением, а не просто повышенным индексом массы тела, по сравнению с 2003 годом выросло в три раза, сегодня это практически каждый четвертый житель страны", - рассказала Оксана Драпкина.

Так вот в абсолютном большинстве случаев проблемы с лишним весом, а потом и ожирением закладываются в детстве. По данным ученых, в 16 лет 60 процентов юношей и 40 процентов девушек уже имеют факторы риска болезней сердца и сосудов. А ведь именно эти заболевания, как известно, стоят на первом месте по количеству смертельных исходов.

Оксана Драпкина назвала главные ошибки, которые допускают родители, "распуская" и себя, и детей. Зная о них, можно контролировать себя и оставаться в хорошей физической форме.

1. Избыток еды при недостатке физической активности.

Ожирение - всегда результат дисбаланса между поступлением энергии в организм и ее расходом, поэтому ключ к решению проблемы - сбалансировать рацион. "Один ребенок очень активный, не сидит на месте, тратит много энергии. Другой - наоборот, часами просиживает за компьютером. Понятно, что потребности в энергии у первого больше, чем у второго, и родители должны это учитывать", - пояснила профессор.

Что делать

Педиатр Федор Катасонов дал простую рекомендацию по количеству и составу еды: с момента, когда ребенок может держать ложку сам, все "докормы" "за маму, за папу", все "танцы с бубнами" должны быть прекращены. Ребенок ест сам и столько, сколько хочет. Не хочет - тарелку отставляем до следующего приема пищи. Перекусы не нужны. Между привычными завтраком-обедом-полдником-ужином даже напоминать о еде не нужно.

2. Разумное отношение к пище.

"К сожалению, мы живем в среде, поощряющей непрерывное обжорство: полный холодильник дома, в городе - на каждом шагу кафе, киоски, где можно быстро перекусить. Даже реклама - мы это специально изучали - стимулирует есть больше и вовсе не полезную еду", - говорит Оксана Драпкина. 60 процентов рекламируемых продуктов относятся к нездоровой пище, и хитрые производители слишком часто - да что там, почти всегда - используют в роликах детские образы.

Что делать

"Родители, включите критическое мышление, - призывает доктор Катасонов. - Какой бы "здоровой и полезной" ни преподносились нам в рекламном ролике колбаса или бургер, надо понимать, что это не так. А детей вообще лучше от рекламы оградить, и не надо брать их с собой в магазин за продуктами - так будет меньше соблазнов для них и нервотрепки для родителей".

3. Главные перекосы в питании:

слишком много углеводов, причем "пустых". Торты, конфеты, выпечку, согласно опросам, больше половины детей едят каждый день, и родители не видят в этом ничего страшного;

избыток сахара поступает с напитками, в том числе с промышленными соками;

в рационе не хватает клетчатки (дефицит наблюдается у 90 процентов детей) - отсюда проблемы с пищеварением. Федор Катасонов отметил, что запоры и геморрой - теперь уже отнюдь не только взрослые проблемы.

Любители фастфуда расплачиваются за свое пристрастие набором веса. Фото: REUTERS

Что делать

"Стакан пакетированного сока - это 180 ккал. Если ребенок выпивает его ежедневно, он получает за год 4 лишних кг сахара, а это эквивалент 6,5 кг жира, - объясняет Оксана Драпкина. - Но и газированные напитки ничуть не лучше: в стандартной жестяной банке 140 ккал - это 9-10 чайных ложек сахара. Кроме того, в таких напитках содержится фосфорная кислота, которая связывает в организме кальций, магний, цинк, и они выводятся с мочой. Сейчас производители газировок уменьшают их калорийность, заменяя сахар подсластителями, но диетологи все равно считают их вредными - хотя бы потому, что такие напитки по-прежнему создают постоянную привычку, потребность в сладком".

"Чтобы в еде хватало клетчатки и микроэлементов, нужно, чтобы ребенок ел овощи, зелень и фрукты. Совсем отказываться от углеводов неправильно - нужны каши, хлеб с отрубями. Отруби и другие источники клетчатки (семена подорожника, чиа и т.д.) можно добавлять и в салаты, и в готовые блюда", - советует Катасонов.

Что касается белков, их обычно достаточно. Правда, нередко дети почти совсем не едят полезной рыбы, а сладких творожков и йогуртов потребляют в избытке. Это тоже нужно отрегулировать.

4. Едим не спеша.

"В современных семьях утрачена культура неспешной еды, - говорит профессор Драпкина. - Мы не собираемся все вместе на ужин, на обед, едим быстро, а это неправильно". Совместная с родителями еда без спешки помогает сформировать у ребенка и правильные вкусовые навыки.

Что делать

"Во-первых, обязательно завтракать. Полноценный завтрак - это четко доказано - не просто обеспечивает организм энергией, но и помогает не перебрать с калориями во второй половине дня, следовательно, способствует нормализации веса", - отмечает Оксана Драпкина. Во-вторых, по ее словам, нужно использовать все возможности для совместных семейных обедов-ужинов.

5. Кто спит - тот худеет.

Роль правильного сна в сохранении здоровья и нормализации веса, сообщил доктор Катасонов, мало кто учитывает. И напрасно. Также важны защита от стрессов и физическая активность.

"Это прямая обязанность родителей следить, чтобы ребенок спал достаточно. Тем более что в городе здоровый сон обеспечить непросто - мешает шум, уличная освещенность. Но нехватка сна бьет по иммунитету и гормональной системе", - поясняет детский доктор.

Он сослался на исследования: однократно сокращенный всего до 4 часов сон приводит к снижению активности лимфоцитов на 70 процентов. А ведь именно эти клетки обеспечивают иммунитет, в том числе и противоопухолевый.

Что делать

Нужно позаботиться о том, чтобы в спальне было тихо, прохладно и темно. Оптимальная продолжительность сна зависит от возраста ребенка: старшеклассники должны спать не менее 8 часов, младшие - 9-10 часов. Хотя возможны и индивидуальные отклонения. Ну и стандартный совет, который дают все детские врачи, - соблюдать время засыпания и подъема. Определенный режим обеспечивает и здоровый сон, и хорошее здоровье в целом.

Кстати

Дети научат родителей жить правильно

В рамках образовательной программы "Пульс жизни" НМИЦ профилактической медицины подготовил веселые ролики и буклеты, предназначенные школьникам. В них на примере смешных героев дети узнают, из-за чего возникают проблемы со здоровьем и как их избежать. Авторы программы надеются, что через детей можно достучаться до родителей, убедить их поменять образ жизни в пользу здоровья. В воронежских школах врачи-волонтеры провели первые уроки о том, как правильно организовать режим дня, чтобы защитить свое сердце. В следующем учебном году такие уроки пройдут и в других регионах. Кстати, ждать, когда врачи придут в школу, не обязательно. Посмотреть веселые мультики всей семьей можно на сайте проекта.