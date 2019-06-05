Канада отправит на орбиту новые спутники для наблюдения за Арктикой

Канада отправит в космос три новых исследовательских спутника RADARSAT Constellation. Их планируется вывести на орбиту 11 июня, сообщило во вторник Канадское космическое агентство.

Речь идет о новом поколении спутников для наблюдения за поверхностью Земли. На орбиту их выведет американская ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX, пишет ТАСС. Новые аппараты заменят устаревшие аналогичные спутники системы RADARSAT-2, которые находятся на орбите с 2007 года.

Стоимость данного проекта оценивается в 1,2 миллиарда канадских долларов. Специалисты уточнили, что спутники RADARSAT Constellation будут, в частности, следить за состоянием экосистем в Арктике, а также наблюдать за передвижениями кораблей в данном регионе.