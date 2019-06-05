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5 июня 2019 г.

Постановление правительства Кировской области от 4 июня 2019 года № 277-П "Об установлении величины прожиточного минимума по Кировской области за I квартал 2019 года"

Дата подписания 4 июня 2019 г.
Опубликован 5 июня 2019 г.

В соответствии с законами Кировской области от 29.12.2004 № 290-ЗО "О прожиточном минимуме в Кировской области" и от 03.04.2013 № 275-ЗО "О потребительской корзине в Кировской области" Правительство Кировской области постановляет:

1. Установить для оценки уровня жизни населения Кировской области при разработке и реализации социальной политики и социальных программ, оказания адресной социальной помощи и других целей по представлению управления государственной службы занятости населения Кировской области величину прожиточного минимума в целом по Кировской области за I квартал 2019 года в расчете на душу населения - 9901 рубль, для трудоспособного населения - 10590 рублей, для пенсионеров - 8120 рублей, для детей - 10121 рубль.

2. Управлению массовых коммуникаций Кировской области опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Председатель Правительства Кировской области А.А.Чурин

 

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией

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