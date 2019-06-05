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05.06.2019 10:58
Рубрика: В мире

Китай осуществил свой первый космический пуск с морской платформы

Текст: Марина Алешина

Поднебесная покоряет новые космические горизонты: как и было анонсировано ранее, в среду состоялся успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-11" (ее название переводится как "великий поход") с плавучей морской платформы в Желтом море - для КНР это первый подобный опыт.

Фото: Минобороны РФ
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Ранее такие старты проводились с крупнейшего в стране наземного космодрома Цзюцюань, который был открыт в 1958 году на краю пустыни Бадын-Джаран в провинции Ганьсу.

Как передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая, на этот раз "Чанчжэн-11" вывела в космос два аппарата Bufeng-1A и Bufeng-1B, а также пять коммерческих микроспутников. Ожидается, что вторая ступень ракеты упадет в Тихий океан, при этом Пекин уверяет, что она не угрожает загрязнением окружающей среде.

В целом это уже седьмой с 2015 года успешный запуск китайских ракет-носителей этой серии, разработанных Институтом ракетной техники при Китайском объединении космических технологий. И они уже отправили на орбиту два десятка спутников. Вообще же в прошлом году Китай был признан мировым лидером по числу космических запусков - их состоялось тридцать семь.

В мире Восточная Азия Китай
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