Китай впервые запустит ракету в космос с морской платформы

Китай готовится впервые осуществить космический пуск с морской платформы. Ракета-носитель "Чанчжэн-11" с несколькими космическими аппаратами будет запущена с подвижной стартовой платформы в Желтом море.

Старт намечен на среду и состоится около 12:30 по местному времени (07:30 мск). Такую информацию распространил американский специализированный сайт Spaceflight Now, пишет РИА Новости.

Отметим, что "Чанчжэн-11" - это китайская четырехступенчатая космическая ракета. Впервые была запущена в сентябре 2015 года. К настоящему времени она отправила в космос более 20 спутников.