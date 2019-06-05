Новости

Греция потребовала у Германии выплатить 320 миллиардов евро репараций 02:54
Китай впервые запустит ракету в космос с морской платформы 02:28
Украинского эксперта отстранили от шоу "60 минут" за оскорбления 02:09
На Дунае обнаружено тело еще одного погибшего при крушении катера 01:44
Движение на "серой" ветке восстановлено после падения пассажира 00:12
На Кубани при взрыве гранаты ранены трое взрослых и ребенок 04.06.2019
ПФР: Полтора миллиона пенсионеров обучились компьютерной грамотности 04.06.2019
Американский генерал испугался роста космических возможностей России 04.06.2019
Собянин: Москва находится на середине пути благоустройства 04.06.2019
Полиция начала проверку по факту взлома и хищений в РКК "Энергия" 04.06.2019
Рианна стала богаче Мадонны 04.06.2019
МИД призвал все силы в Судане решить конфликт мирными способами 04.06.2019
Медведев освободил от должности заместителей руководителей Россвязи и ФТС 04.06.2019
Москвичи смогут получать результаты анализов по электронной почте 04.06.2019
Роскомнадзор потребовал удалить фейки в соцсетях о ЧП в Дзержинске 04.06.2019
В Верховной раде предложили конфисковывать имущество у жителей Донбасса 04.06.2019
В Тольятти возбудили дело после опрокидывания батута с детьми 04.06.2019
Мэр Харькова призвал "возвращаться с майданов к здравому смыслу" 04.06.2019
Беглов назначил двух новых глав комитетов Смольного 04.06.2019
Стало известно, почему предприниматели закрывают свой бизнес 04.06.2019
Вышел тизер нового "Короля льва" с голосом Бейонсе 04.06.2019
Зеленский заявил в Брюсселе о готовности к переговорам с Россией 04.06.2019
СК возбудил дело по факту обстрела мечети в Донецке 04.06.2019
Расследование в отношении Депардье по делу об изнасиловании закрыто 04.06.2019
Книгу арктических снимков представил в Москве лауреат премии "Золотой глаз" 04.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
05.06.2019 02:28
Рубрика: В мире

Китай впервые запустит ракету в космос с морской платформы

Китай готовится впервые осуществить космический пуск с морской платформы. Ракета-носитель "Чанчжэн-11" с несколькими космическими аппаратами будет запущена с подвижной стартовой платформы в Желтом море.

Космический корабль Dragon доставил на Землю две тонны груза с МКС

Старт намечен на среду и состоится около 12:30 по местному времени (07:30 мск). Такую информацию распространил американский специализированный сайт Spaceflight Now, пишет РИА Новости.

Отметим, что "Чанчжэн-11" - это китайская четырехступенчатая космическая ракета. Впервые была запущена в сентябре 2015 года. К настоящему времени она отправила в космос более 20 спутников.

В мире Восточная Азия Китай Общество Космос
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: Запад не заставит Россию отказаться от празднования Дня Победы
Косачев оценил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы США
Роскосмос заявил о проникновении посторонних в РКК "Энергия"
Испытания новой российской противоракеты показали на видео
Песков переадресовал в ФСБ вопросы о шифровании "Яндекс.Почты"