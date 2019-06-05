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05.06.2019 14:15
Рубрика: Происшествия

Колокольцев наградил двадцать детей за помощь в задержании преступников

Текст: Михаил Фалалеев
Удивительный факт: дети и подростки задерживают взрослых и опасных бандитов, помогают раскрывать преступления, приходят на помощь беззащитным людям. Благодаря им предотвращено немало бед, которые могли бы натворить негодяи. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил грамотами и ценными подарками двадцать юных героев из десяти регионов страны. Церемония награждения прошла в среду в Московском университете имени В.Я. Кикотя.
Фото: Алексей Никольский/ТАСС Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

- Своим примером вы показали не только ровесникам, но и старшему поколению, что лучшие человеческие качества - смелость, сила духа, готовность рисковать во имя спасения других людей - в полной мере присущи и совсем юным гражданам нашей страны. Это вселяет уверенность в том, что будущее России - в надежных руках, - сказал министр. - Для таких, как вы - смелых, ответственных, решительных - двери наших учебных заведений всегда открыты, в том числе и Московского университета МВД России.

Фото: youtube.com
Опубликовано видео задержания фигурантов дела об убийстве спецназовца

Действительно, только благодаря 12-летним Дмитрию Богдашкину, Даниилу Гетману, Тимофею Комиссарову, Максиму Пыркову, Егору Строкову и Артемию Краснопольскому из Волгоградской области удалось задержать грабителя, вырвавшего из рук пенсионерки сумочку. На крики женщины о помощи в погоню бросились несколько мужчин. Но не факт, что догнали бы. Тогда ребята бросились ему наперерез с другой стороны сквера и преградили дорогу. Грабитель опешил и этих мгновений хватило, чтобы подоспели взрослые, скрутили его и вызвали наряд полиции. Похищенные вещи вернули женщине.

А 11-летняя Екатерина Некрасова из Кемеровской области опознала опасного преступника. В конце июля 2018 года в городе Березовский было совершено несколько нападений на пожилых граждан. Преступник выслеживал пенсионеров, врывался к ним в жилища, отбирал деньги и ценные вещи. Из-за шокового состояния и пожилого возраста люди не могли описать налетчика. Екатерина Некрасова рассказала полицейским, что видела преступника, заходившего в подъезд. Благодаря полученной информации полицейские оперативно установили личность и местонахождение подозреваемого. Он арестован, ему уже предъявлено обвинение.

Для 17-летнего Алексея Яковлева и 13-летнего Артема Анютина из Костромской области Новый год начался с ДТП. К счастью, они были не участниками, а свидетелями. Ребята увидели, из-за угла на большой скорости вылетел автомобиль, водитель которого не справился с управлением и сбил пешехода - женщину. Один из мальчиков бросился ей на помощь. Он откопал женщину из-под снега и привел ее в чувства. Второй пустился в погоню за водителем, который пытался сбежать с места происшествия. Догнать не сумел, но хорошо его запомнил и смог подробно описать. Именно показания юноши помогли задержать виновника наезда. Были возбуждены сразу несколько уголовных дел.

И таких историй два десятка.
 

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