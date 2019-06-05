На нас войной идет нагорийский флот: высаживать тактический десант на Черноморском побережье.

Ракеты повышенной деликатности

Что такое "нагорийский флот"?

У военных во время учений всегда есть легенда: кто на тебя нападает. У наших береговых войск достаточно конкретная локация. Сейчас мы в районе Новороссийской военно-морской базы. Аббревиатура части - язык сломаешь: ОБгРАБР.

Без подсказки вы сами (если там не служили) не расшифруете: отдельная береговая ракетно-артиллерийская бригада.

На командном пункте висит огромная штабная карта: местность реальная, а вот названия сопредельных стран... Таврия, Нагория и пр. Не хватает только Винтерфела и Железных островов (поклонники "Игры престолов" меня поймут). К чему такая маскировка? Но у нас же армия и флот полны вежливых людей. Зачем обижать соседей, подозревая их в агрессивности? Вот и воюем с Нагорией, отбивая ее десанты.

Мы на полигоне - где-то между Новороссийском и Керченским проливом. На возвышенности - перед нами бесконечная водная гладь.

Во время Великой Отечественной побережье охраняли исполинские форты. Самый знаменитый - 30-я севастопольская батарея. Исторический факт: объем работ по ее строительству был сопоставим со строительством Днепрогэса.

305-мм орудия этой батареи стреляли на расстояние до 28 км 470-килограмовыми снарядами. Огонь нанес фашистам настолько страшный ущерб, что генерал Эрих Манштейн за ряд неудачных штурмов лично оправдывался перед Гитлером так: у русских - 30-я батарея, и пока она ведет огонь, ничего сделать нельзя.

Если бы немцы атаковали наш берег с моря, то у их десантных кораблей не было бы ни единого шанса. Но флот они почти не использовали. Севастополь взяла пехота. И только тогда, когда на батарее закончились снаряды...

Сейчас береговая оборона так не воюет. Упомянутый КП нашей бригады не зарыт в землю. Мы на поверхности, просто прикрыты маскировочными сетями. Никаких фортов и бронированных капониров. Боевая позиция ракетных пусковых установок... Скажу так: да где угодно. Установка появляется из ниоткуда, запускает ракеты или выпускает снаряды, и через несколько минут ее и след простыл. Штаб тоже быстро меняет позицию.

И пусть вражеские ракеты и бомбы падают туда, где никого уже нет.

Такова она, современная война: ударил, быстро переместился и снова нанес удар.

Яхонтовый ты мой

Бригада вооружена береговыми ракетными комплексами "Бастион" и "Бал" и артиллерийскими самоходками "Берег".

Удержать в памяти все названия современных комплексов трудно. От них голова кругом. Не буду злоупотреблять и механическим перечислением ТТХ. Более интересный вопрос: а зачем иметь несколько разных противокорабельных ракет для решения одной задачи - уничтожения кораблей противника? И если есть ракеты, то для чего в XXI веке на берегу пушки?

Что ж, давайте разберемся.

Береговой ракетный комплекс "Бастион" - наше сверхоружие. Без преувеличения. Старт трехтонной ракеты "Оникс" (в экспортном исполнении - "Яхонт") оставляет сильное впечатление. Ракета из транспортно-пускового стакана (он так и называется - стакан) вертикально уходит в небо, из головной части вырываются факелы пламени, образно говоря, это "подруливающее устройство". И, оставляя дымный шлейф, уносится по непредсказуемой для врага траектории. В этом и изюминка.

Ракета из комплекса "Бастион" может лететь как по баллистической траектории, так и как низколетящая крылатая ракета. Это ужас для любого корабля.

Именно "Бастионы" распугали фрегаты и эсминцы НАТО в Черном море.

При этом "Бастион" безотказен, как автомат Калашникова. Мне приходилось видеть его работу и в ледяной Арктике, и на Черноморском побережье. Работает в диапазоне от +50 до - 50 C.

"Ониксы" на шасси белорусских МЗКТ-7930 (Минский завод колесных тягачей) лихо и вместе с тем грациозно выходят на позиции. Готовность к пуску - пара минут. После чего к кораблям противника устремляются ракеты-невидимки. Их 200-кг боевая часть рассчитана на уничтожение корабля типа американского крейсера "Тиконденрога" водоизмещением 10 тысяч тонн. Написал бы, что несколько ракет отправят на дно авианосец, но откуда вражескому авианосцу взяться в Черном море?

Кстати, боевые расчеты самоходок совсем не многолюдны. Экипаж пусковой установки - три человека, в машине боевого управления - пять человек.

Комплексы очень быстрые и маневренные: спасибо белорусам. Колесная формула 8х8. Как далеко стреляет? Не доверяйте википедиям, в случае с "Бастионом" там все на уровне оценок экспертов. К тому же многое завит от того, по какой цели работает "Бастион". Скажем так: в Черном море от него не уйдет никто. Новороссийская и севастопольская бригады береговых войск намертво перекрывают всю акваторию.

Впрочем, там же все близко: от Севастополя до Стамбула 550 км. Можно сказать, у ракетчиков все как на ладони.

Вы поедете на "Бал"

"Бал" - он, скажем так, проще и дешевле. Его ракеты летят со скоростью 0,8-0,85 маха, где мах - соотношение скорости полета к скорости звука. Сравните с "Ониксом", который в 2-2,5 раза обгоняет звук.

Да и боевая часть ракет "Бала" легче - 145 кг. И вообще это классическая крылатая ракета для поражения не крейсеров-исполинов, а эсминцев, фрегатов и корветов. На каждой установке по 8 ракет, которые можно выпустить за 24 секунды. За полторы минуты четыре установки обрушат на эскадру противника 32 ракеты. После чего быстрая перезарядка и новый залп...

Работает по целям на расстоянии от 10 до 260 км. Шасси - опять-таки минская база, колесная формула 8х8. По шоссе - 60 км/ч, по бездорожью - 20. Запас хода комплекса без дозаправки - 850 км.

Зачем "Бал", если есть смертоносный "Бастион"? А зачем тратить дорогущую ракету на какой-нибудь тральщик, который все равно не сможет ни уничтожить, не сбить с курса помехами ракету. Ни сверхзвуковую, ни дозвуковую.

Недорогому кораблю, так сказать, и ракету в борт попроще. И подешевле.

И наконец, изюминка - А-222 "Берег". Это САУ - самоходная артиллерийская установка. Необычная: 130-мм, это чисто флотский калибр, армия такие не использует. Огромная и тяжелая, вес почти 44 тонны. Но при этом она на колесах! В армии все САУ исключительно на гусеницах. Какое здесь шасси? Думаю, вы уже угадали: опять произведенное в братском Минске.

У артиллерии на колесах есть преимущества перед гусеницами: такие САУ сжигают в 1,7 раза меньше горючего, у них втрое больше гарантийный пробег. Недостаток один: при выстреле колесную самоходку может просто опрокинуть силой отдачи. Опустите глаза ниже, посмотрите на фото: вот "Берег" ведет огонь. Чувствуете чудовищную мощь выстрела?

Вот и вся установка его чувствует. Чтобы не случилось беды, на боевой позиции самоходка фиксируется (правильно - горизонтируется) четырьмя здоровенными домкратами.

Теперь представьте: к нашему берегу приближаются не тихоходные танкодесантные суда и корабли поддержки, а десант на скоростных катерах. Это цели не для ракет. В бой вступает "Берег". Комплекс захватывает цель на дальности в 35 км, а на расстоянии 23 км начинает разрушать катера мощными снарядами. Корректировка огня автоматическая, по радиолокационно наблюдаемым всплескам от разрывов.

И еще. Самоходка - это вам не танк, где заряжающих давно заменили роботом, который выбирает сначала снаряд, затем досылает заряд. В "Береге" хрестоматийно: командир, наводчик и аж четыре заряжающих. Богатыри - ведь выстрел весит 33 кг.

Всего таких самоходок на флоте не больше сорока штук. И все они здесь.

Ракетные комплексы отработали по десанту противника условно, проведя так называемые электронные пуски, а 130-мм снаряды уходят на неприятеля по-настоящему. Грохот такой, что оглохнуть можно.

Итог: нагорийский флот на дне...

Замените слово "Нагория" другим. Можно даже названием конкретной страны. Результат вряд ли будет иным.