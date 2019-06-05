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05.06.2019 13:25
Рубрика: Власть

Лидер КНР Си Цзиньпин передал привет россиянам

Текст: Константин Волков

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл 5 июня в полдень в Москву с государственным визитом, который продлится до 7 июня.

Почетный караул, встречающий высокого гостя у трапа в правительственном терминале аэропорта "Внуково", исполнил гимны двух стран.

Фото: Предоставлено пресс-службой Председателя КНР
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С российской стороны лидера КНР в аэропорту встречали министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, замминистра МИД РФ Игорь Моргулов, посол КНР в России Ли Хуэй, посол России в Китае Андрей Денисов, директор Департамента госпротокола МИД РФ Игорь Богдашев.

"Убежден, что данный визит непременно принесет плодотворные результаты и послужит стимулом для динамичного развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новой эпохе", - заявил Си по прибытии. Также он передал привет народу России и ее правительству.

В ходе визита состоится встреча Си с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой ожидается подписание около 30 документов и заявления о стратегической стабильности. Также главы двух стран обсудят глобальные инициативы, в частности, сопряжение строительства Евразийского экономического союза с китайской инициативой "Один пояс, один путь" и ситуацию на Корейском полуострове. Среди вопросов взаимоотношений двух стран главы государств затронут энергетику, совместный проект широкофюзеляжного самолета и тяжелого вертолета, состояние торгово-финансовых экономических отношений, инфраструктурные проекты, космос.

Также Си будет почетным гостем на Санкт-Петербургском экономическом форуме, где выступит на пленарной сессии.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Восточная Азия Китай Отношения России и Китая
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