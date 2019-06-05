Лидеры России и Китая начали важные переговоры в Москве

Сегодня с государственным визитом в Россию прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. Согласно протоколу, это высшая форма визита.

Самолет китайского лидера приземлился в аэропорту "Внуково-2" в полдень. Высокопоставленного гостя встретили министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, посол КНР в России Ли Хуэй, посол России в Китае Андрей Денисов, директор Департамента госпротокола МИД РФ Игорь Богдашев.

Как полагается при визите такого уровня, Си Цзиньпина приветствовал почетный караул, исполнив гимны двух стран. В России председатель КНР будет с 5 по 7 июня. Кроме Москвы, он посетит Санкт-Петербург, и там, помимо участия в международном экономическом форуме, где станет почетным гостем, его ждет обширная программа. В том числе и неформальный обед один на один с Владимиром Путиным в присутствии только переводчика.

В столичной программе визита - переговоры в Кремле, ознакомление с образцами продукции нового автзавода в Тульской области, государственный прием в Грановитой палате, посещение зоопарка, которому будут переданы две большие панды, а также торжественный концерт в Большом театре по случаю 70-летия установления дипломатических отношений двух стран.

На повестке переговоров - вопросы энергетики, совместный проект широкофюзеляжного самолета и тяжелого вертолета, состояние торгово-финансовых и экономических отношений, космос и инфраструктура. Также лидеры обсудят сопряжение строительства Евразийского экономического союза с китайской инициативой "Один пояс. Один путь".

Речь пойдет и о международных проблемах, в их числе ситуация на Корейском полуострове, Иран, Венесуэла, сирийское урегулирование, сотрудничество в АТР и отношения с крупнейшими западными державами, включая США. По большинству международных и региональных проблем, включая корейское урегулирование, ситуацию вокруг СВПД, Сирию и Венесуэлу, позиции Москвы и Пекина близки или полностью совпадают. К подписанию подготовили около 30 документов.

Прибыв в Москву, Си Цзиньпин сразу выступил с заявлением. "Убежден, что данный визит непременно принесет плодотворные результаты и послужит стимулом для динамичного развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новой эпохе", - заявил он. Еще китайский лидер сообщил, что с президентом России хотел бы наметить план развития двусторонних отношений и обсудить актуальные международные и региональные вопросы. Двусторонние отношения успешно прошли испытания, констатировал Си Цзиньпин и заявил о готовности совместно вывести их на еще более высокий уровень.

Лидеры встретились в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца под государственные гимны Китая и Россия. В церемонии приняли участие члены делегаций, с каждым из которых Владимир Путин и Си Цзиньпин поздоровались за руку. Главы государств тепло поприветствовали друг друга, пообщались и перешли в зал ордена Святой Екатерины на переговоры в узком формате.

На переговорах Владимир Путин назвал председателя КНР дорогим другом, а его визит в Москву - ключевым событием в двусторонних отношениях. Но не столько важен статус этого визита, сколько важна возможность еще раз встретиться, обсудить отношения между Россией и Китаем, международные вопросы, сказал он.

Визит приурочен к 70-летию установления дипломатических отношений. "Советский Союз признал Китайскую Народную Республику сразу же на следующий день после ее создания и провозглашения", - заметил Путин. "За этот период времени произошло много событий, но последние годы, в том числе благодаря и вашему прямому участию, отношения между Россией и Китаем достигли без преувеличения беспрецедентного уровня", - оценил он. "Но самое главное заключается в том, что этот беспрецедентно высокий уровень наших отношений используется эффективно для того, чтобы народы России и Китайской Народной Республики сотрудничали, использовали все свои конкурентные преимущества с обеих сторон для полноценного развития", - сказал президент.

"Мы с вами ставили задачу достичь в прошлом году уровня 100 млрд долларов торгового оборота. Благодаря усилиям наших команд, правительств обеих стран мы превысили эту планку: это 108 млрд долларов, - привел цифры российский лидер. - И в этом году, в первом квартале этого года товарооборот тоже растет, уже превысил 3,4 процента". "Все это результат нашей с вами работы и результат работы наших команд, и, хочу еще раз это подчеркнуть, в значительной степени это и ваш личный вклад в эту работу", - отметил он.

"Мы очень рады вас видеть. Уверен, что ваш визит даст еще один мощный дополнительный толчок в развитии наших межгосударственных связей", - заключил Владимир Путин. Отдельно президент поблагодарил Си Цзиньпина за решение принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.

"Китайско-российские отношения выдержали испытания изменением обстановки в мире и внутри наших стран, шаг за шагом мы сумели вывести наши отношения на наиболее высокий за всю историю уровень", - оценил председатель КНР. "На фоне кардинальных перемен, которые мир не видел последние сто лет, на нас возлагают большие надежды народы двух стран и международное сообщество", - сказал он.

В совершенствовании отношений Москвы и Пекина нет пределов, убежден Си Цзиньпин. "Мы готовы вместе с вами рука об руку непрерывно увеличивать положительный эффект от наших отношений высокого уровня", - сказал он. Си Цзиньпин не сомневается в успешности своего государственного визита.

В прошлом году лидеры встречались четыре раза. В конце апреля этого года Путин приехал на форум "Один пояс. Один путь" в Пекин и на полях этого мероприятия прошли переговоры на высшем уровне. В мае в Сочи приезжал министр иностранных дел КНР Ван И, президент с ним побеседовал.

Китай - крупнейший торгово-экономический партнер России, в прошлом году товарооборот увеличился на 24,5 процента до рекордной суммы 108 млрд долларов. У России лидирующие позиции по поставкам нефти в КНР, идет строительство трубопровода для транспортировки газа по "восточному маршруту", реализуется проект "Ямал-СПГ", осуществляется сотрудничество в сфере мирного атома. По итогам прошлого года китайские туристы заняли первое место по числу поездок в нашу страну (1,7 млн человек), а для российских граждан Китай стал третьим по популярности (2,2 млн).