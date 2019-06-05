Команда Людей Икс летит в космос спасать астронавтов, столкнувшихся на орбите с какой-то фиолетовой штукой. Миссия завершается успешно: астронавты - живы, целы, орлы. Но все же кое-какие неприятности в процессе возникают. В частности, фиолетовая штука проникает в Джин Грей, могучую рыжеволосую мутантку. В результате инцидента она становится еще более могучей и вместе с тем невыносимой. Девица принимается то и дело по поводу и без закатывать истерики, из-за чего страдают окружающие и портится имущество. А виновата в том не только фиолетовая штука, но еще и профессор Ксавье, утаивший в свое время из добрых побуждений кое-что о ее прошлом.

Фильмом "Темный Феникс" завершается большая глава вселенной "Люди Икс". И это важно. Потому что вселенная Людей Икс - можно сказать, старший брат (или сестра, если угодно) киновселенной Marvel. То есть "Люди Икс" - тоже Marvel, но вы поняли. Суть в том, что одна вселенная взрастила другую, обеспечила ее условиями для развития и на примере собственных ошибок научила, как делать не надо. А ошибок у "Людей Икс" было навалом, чуть не на каждый взлет приходилось по громкому провалу. И именно поэтому за их эволюцией следить было гораздо интереснее.

Одним из таких провалов стала "Последняя битва" (2006), прохладно встреченная и едва окупившаяся в прокате. Сценарий к ней написал Саймон Кинберг, отметившийся в шумно выстреливших за год до того "Мистере и Миссис Смит". Триумфа, мягко говоря, не случилось, но Кинберга не прокляли, позволив ему реабилитироваться "Днями минувшего будущего" и "Апокалипсисом", а теперь вот доверили в своем режиссерском дебюте эту злополучную "Последнюю битву" переснять. Под заголовком "Темный феникс".

Со второго раза вышло, конечно, повеселее. Там ведь было как: злой Магнето, добрый Ксавье и Джин Грей, которая почему-то сделалась Темным Фениксом, утонув в воде (видать, Кинберг тогда творил с жестокого похмелья), ходит злая и молчит. А в конце ее убивает влюбленный Росомаха.

Тут все иначе. Магнето не злой, а усталый, верховодит коммуной хиппи-мутантов, выращивает редиску на грядках. Ксавье, как выясняется, много лет назад серьезно накосячил, соврав маленькой Джин Грей, и оттого нынче всем плохо, в том числе ему самому. Джин Грей - не понимает, что происходит и срывает злость на всех подряд (порой не без причины), учиняя разрушительный беспредел. И в этот момент на сцене под гром аплодисментов появляется крутая инопланетная злодейка в облике Джессики Честейн, прибывшая за той самой фиолетовой штукой, и настойчиво пытается сманить теряющую связь с реальностью опасную мадемуазель на темную сторону.

Первые две трети фильма содержат много драмы, вполне для кинокомикса приличной. Не без засевшего уже в печенках и в иных органах мотива "мутанты угрожают человечеству, надо срочно их отправить в концлагеря" на бис. Но и без раздражающих шуточек через каждые пять минут для смены тона, как сами знаете где ("а то ж наши юные неразумные фанаты загрустят и больше не принесут нам миллиардов"). Моральные дилеммы, трагическая гибель кое-кого из ключевых персонажей - все как подобает: мрачно, сердито. Ради этого даже самого бодрого и легкомысленного мутанта незаметно выводят за рамки сюжета, хотя Эван Питерс всегда был особо ценным украшением "Людей Икс".

С финальной третью, как недавно выяснилось, приключились непредвиденные трудности. И опять не обошлось без "родственничков". Уже когда все закончили, вдруг оказалось, что у другого только что вышедшего супергеройского фильма очень похожая концовка. Пришлось в режиме цейтнота все переснимать. Вряд ли мы когда-нибудь узнаем, как все завершалось в изначальной версии (скорее всего, примерно как в "Капитане Марвел"), но то, что мы имеем в итоге, - это здорово и замечательно.

Стремительное, лютое побоище. Без глобального размаха, без нелепо суетящихся толп атлетов в разноцветных костюмах, без вот этих вот пиу-пиу лучами из рук. С точностью до наоборот: сконцентрированная в узком пространстве напряженная битва, насколько это возможно - реалистичная, и насколько позволяет рейтинг PG-13 - жестокая. Что также имеет немалое значение, главное противостояние в "Темном Фениксе" - это противостояние двух женских персонажей. Именно так - запомните! - должна выглядеть феминизация жанра кинокомикса здорового человека. Когда никто не жалуется, что женщин обижают, и не самоутверждается надменно. Просто две мощные дамы решают судьбу мира, как если бы на их месте были бы мужские персонажи. Равноправие в идеальной форме.

На этой торжественной ноте "Люди Икс", какими мы их знаем, уходят в закат, сравнительно скромно, но заслуженно гордо. Они не всегда были однозначно хороши, но всегда были разные, не боялись меняться и воплощать свежие идеи. Они расстроили нас отвратительным "сольником" Росомахи с безжалостно исковерканным Дэдпулом, но затем исправились, компенсировав ущерб великолепным "Логаном" и уморительными черными комедиями про говорливого наемника. И не будем забывать про сериал "Легион" - психоделическую феерию и страшный сон для обычных фанатов Marvel, к которому тоже ведь приложились Саймон Кинберг и Брайан Сингер. Конечно, это далеко не конец. Впереди "Новые мутанты", выполненные, как обещают, в жанре хоррора. Но теперь всем заправляет Disney, и есть такая вероятность, что "Люди Икс", влившись в эту корпорацию добра, сольются с гомогенной сладкой массой ее продукции. В чем очень хочется заблуждаться. Очень хочется.

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