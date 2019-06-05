МАК опубликует отчет о крушении Superjet-100 в Шереметьево в ближайшее время

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликует отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево в ближайшее время. Об этом говорится в сообщении на сайте МАК.

"Проект предварительного отчета (более 100 страниц) был обсужден и принят на заседании технической комиссии МАК. При обсуждении его все члены комиссии пришли к общему мнению, что на данном этапе расследования рекомендации, сделанные технической комиссией в последующем донесении, являются достаточными. Предварительный отчет будет опубликован в ближайшее время после его окончательной корректорской выверки", - говорится в сообщении.

Сегодня председатель технической комиссии МАК по расследованию катастрофы самолета RRJ-95B (бортовой номер RA-89098) ПАО "Аэрофлот", произошедшей 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево, доложил председателю Правительственной комиссии министру транспорта России Евгению Дитриху о ходе работы технической комиссии за первые 30 дней с момента катастрофы.

На совещании присутствовали руководители Минпромторга, Минтранса, Росавиации, ПАО "Аэрофлот" и ПАО "ОАК".

МАК сообщает, что "работа Технической комиссии, проводимая в полном соответствии с международными и российскими правилами и процедурами, включала: проведение полевого этапа на месте авиационного происшествия, включая составление кроков (схемы авиационного происшествия); изучение фрагментов воздушного судна; анализ полученной информации и другие необходимые работы; расшифровку и анализ данных бортовых и наземных средств объективного контроля, а также видеозаписей камер наружного наблюдения, проведенных на базе Научно-технического центра МАК с использованием его технических и технологических ресурсов. На основании данных средств объективного полета была представлена полная реконструкция полета с воспроизведением синхронизированных записей переговоров членов экипажа между собой и с диспетчерскими службами аэропорта Шереметьево".

Техническая комиссия МАК продолжает свою работу во взаимодействии с Правительственной Комиссией.