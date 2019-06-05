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05.06.2019 12:55
Рубрика: Власть

Матвиенко: Надо дать иностранным студентам право работать в России

Текст: Галина Мисливская

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что надо разрешить иностранным студентам подрабатывать в России во время учебы. Такое мнение она высказала на пленарном заседании V Ливадийского форума в Ялте, отвечая на выступление Николая Малинова, председателя болгарского национального движения "Русофилы".

Фото: пресс-служба СФ
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По его словам, за первый-второй год обучения в России половина из 300 болгарских студентов возвращается на родину. Причина - запрет на работу. "Единственная точка в мире, где студенты не имеют права работать, это Россия", - заявил Николай Малинов, добавив, что поднимает эту проблему уже пятый год, но безрезультатно.

"У нас много глупостей, над которыми надо работать и исправлять", - ответила на это Валентина Матвиенко. Она попросила министра просвещения РФ Ольгу Васильеву, президента Российского союза ректоров Виктора Садовничего, а также главу комитета СФ по образованию Зинаиду Драгункину заняться этим вопросом.

Председатель СФ рассказала, что сама подрабатывала в годы учебы в вузе, поскольку "выжить иначе было невозможно". "А иностранные студенты, приезжающие в Россию, не имеют такого права. В чем проблема? Мы же законодатели, мы это слышим пятый год и ничего не исправляем", - сказала она.

"Давайте поработаем и предоставим право иностранным студентам подрабатывать, - предложила Валентина Матвиенко. - Что за глупость? Почему нет? Давайте убирать эти барьеры, все в наших руках".

Власть Работа власти Законодательная власть Совет Федерации
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