Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину

Россия не отказывается от пролонгации газовых транзитных соглашений с Украиной, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Однако такое сотрудничество не может идти на негативном фоне, наполненном судебными спорами. В Москве ожидают, что у нового руководства Украины возобладает прагматичные подход, а не политические заявления.

"Это сотрудничество должно быть прагматичным, оно должно быть основано на нормальных коммерческих отношениях, оно должно быть взаимовыгодным - там должны быть приемлемые тарифы", - сказал российский премьер по итогам переговоров со своим словацким коллегой Петером Пеллегрини. Нужен для этого и соответствующий фон: отказ от бесконечных судебных споров, которые загоняют ситуацию в тупик, определение, каким образом будет управляться газотранспортная система Украины.

Медведев выразил надежду, что у нового руководства Украины прагматичные соображения, связанные с достижением нормальных договоренностей, возобладают над всякого рода политическими спекуляциями.