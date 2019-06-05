Минфин купит в июне валюты на 310 млрд рублей

Минфин в июне немного увеличит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на эти цели 310,3 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Операции по покупке валюте будут проводиться на открытом рынке с 7 июня 4 июля. Ежедневный объем приобретений составит 16,3 миллиарда рублей (в мае показатель составлял 16,7 миллиарда рублей).

Также к указанному ежедневному объему покупок, как и последние месяцы, будут прибавляться еще 2,8 миллиарда рублей. Это приобретения, отложенные из-за отмененного с февраля Банком России полугодового моратория (вводился в августе 2018 года из-за нестабильности на финансовом рынке и снижения рубля).

ЦБ отмечал, что намерен равномерно растянуть дополнительные покупки валюты на три года, чтобы не создавать давления на рынок.

Майские закупки валюты Минфин анонсировал на уровне 300,5 миллиарда рублей, в апреле - на 255,4 миллиарда. В марте их объем составлял 310 миллиардов рублей, в феврале - 194 миллиарда, в январе - 265,8 миллиарда.