Минобороны РФ опровергло сообщения о небезопасном перехвате самолета США

В министерстве обороны России опровергли информацию из заявления пресс-службы 6-го флота США о "небезопасном перехвате", который над Средиземным морем якобы совершил Су-35 ВКС России в отношении американского самолета-разведчика.

"Около 12.30 по московскому времени во вторник 4 июня российскими средствами контроля воздушного пространства авиабазы Хмеймим в Сирии над нейтральными водами Средиземного моря была обнаружена воздушная цель, которая приближалась к российскому пункту базирования ВМФ Тартус, - рассказали в Минобороны РФ. - В воздух для распознавания воздушной цели оперативно был поднят истребитель Су-35 из состава дежурных средств ПВО российской авиабазы Хмеймим. Экипаж российского истребителя, сблизившись на безопасную дистанцию, визуально идентифицировал воздушный объект как американский самолет-разведчик Р-8А "Посейдон". И сразу после того, как американский самолет изменил направление движения, Су-35 вернулся на авиабазу".

Однако на этом инцидент не закончился. Около 15.41 в тот же день ситуация повторилась - российскими средствами контроля воздушного пространства вновь было зафиксировано приближение американского самолета-разведчика Р-8А "Посейдон" к пункту базирования ВМФ России Тартус.

"В воздух опять был поднят дежурный экипаж российского Су-35, который приблизился на безопасное расстояние и сопроводил американский самолет пока тот не изменил направление полета и не вышел за пределы контролируемого средствами ПВО воздушного пространства", - отметили в российском военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что все полеты российских самолетов осуществлялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. При этом никаких обращений и тем более претензий от американского центра деконфликтации полётов авиации, дислоцированного в Сирии, в адрес российского командования не поступало.