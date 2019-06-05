Минск приглашает гостей на День многонациональной России

В ближайшую субботу центр Минска станет большой площадкой для праздника - минчане и гости города отметят День многонациональной России. В этом году он обе­щает быть особенно ярким и масштабным.

К 14.00 организаторы праздника - Мингорисполком и посольство Российской Федерации в Беларуси - приглашают зрителей на грандиозный гала-концерт у Дворца спорта, где выступят исполнители из разных регионов России. В числе звездных хедлайнеров - "Хор Турецкого" и джазовая дива Лариса Долина. Услышать чарующий голос народной артистки России можно будет ближе к финалу вечера, планируется, что концерт окончится в 22.00. Тему джаза этим субботним вечером подхватит и оркестр под управлением народного артиста Игоря Бутмана, который специально приедет в Минск для того, чтобы исполнить культовые джазовые стандарты.

Без танцев зрителей тоже не оставят. С хореографическим наследием регионов гостей праздника познакомят ведущие коллективы России, среди которых Государственный ансамбль танца "Лезгинка" из Дагестана, ансамбль народного танца имени Ф. А. Гаскарова из Башкортостана, Ансамбль песни и пляски Ленинградского военного округа, ансамбль танца "Каприс" из Калужской области и многие другие. Ну а к традициям хоровой русской культуры белорусов приобщат Волжский русский народный хор им. П. М. Милославова и Рязанский русский народный хор им. Е. Г. Попова.

День многонациональной России - это всегда массовое, яркое и вкусное в прямом и переносном смысле событие

Позаботились организаторы и о том, где и как скоротать время до заключительного гала-концерта. На территории Верхнего города у гостей праздника будет возможность познакомиться с культурой и традициями, бережно хранимых народами, населяющих каждый российский уголок. Уже с полудня у Ратуши будут открыты "Русский", "Поволжский" и "Северо-кавказский" дворики. В качестве приятного бонуса - возможность посетить музей на колесах "Россия морская".

Там же, на территории у концертного зала "Верхний город", свои пестрые шатры развернут два десятка тематических интерактивных зон: "Русь сказочная", "Город мастеров", "Культура России", "Россия туристическая" и "Краса России". Именно на этой площадке в два часа дня будет разыгрываться приз за лучший костюм, выполненный в цветах российского триколора. И конечно же, на празднике можно будет продегустировать кухню многонациональной России.

Без традиционных мастер-классов организаторы тоже не оставят. Среди ремесел, освоить которые под силу всем и каждому - керамика, гончарство, вязание, художественная обработка бересты, ковка, плетение из лозы и соломы. Кроме того, всем желающим дадут примерить традиционные костюмы от представителей татаро-башкирской, чувашской, русской и дагестанской диаспор. И все это под музыку хора русской песни имени А. Никитиной, танцевального ансамбля "Легенды Кавказа", фольклорного татаро-башкирского ансамбля "Лейсян", чувашского вокально-инструментального ансамбля "Хамар-Ял" и других артистов, не раз приезжавших в Минск на День многонациональной России.

А еще гости праздника разыграют приз за лучший костюм в цветах российского триколора

Образовательная платформа также будет представлена в полном объеме. На территории праздника разместятся площадки представительства Россотрудничества, Дома Москвы в Минске, площадки филиалов российских вузов в Беларуси, а также Белорусско-Российского университета, представители которого ответят на все вопросы о поступлении, баллах и студенческих буднях. А вот среди сюрпризов - известный кинофильм российского производства, который покажут во дворике отеля "Монастырский" в 21.30. Какой именно, пока не известно, карты организаторы праздника раскроют только утром в субботу.

ДОСЛОВНО

Андрей Микуцевич, директор ГУ "Минскконцерт":

- Дни национальных культур в Верхнем городе - это, на мой взгляд, прекрасная возможность узнать о традициях других народов, не выезжая за пределы родной страны. Первый такой праздник - грузинский фестиваль "Тбилисоба" - прошел четыре года назад с огромным успехом. С тех пор к Дням национальных культур присоединилось почти 30 стран, и их число постоянно растет. Причем к участию приглашаем не мы, посольства сами к нам обращаются. А это значит, что у праздника уже есть определенный статус, имя, и многие хотят в нем поучаствовать. Россияне - одни из самых активных наших участников, а День многонациональной России - это всегда массовое, яркое и вкусное в прямом и перенос- ном смысле событие.