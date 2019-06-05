МВД хочет дополнительных полномочий по ограничению выезда за рубеж

Министерство внутренних дел (МВД) России предлагает внести поправки в законодательство, которые позволят полицейским получить дополнительные полномочия. Сотрудников МВД хотят наделить правом проверять сведения, указанные в заграничных паспортах россиян. Кроме того сотрудники смогут признавать загранпаспорта недействительными.

Соответствующие поправки 5 июня были размещены на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Дело в том, что нынешнее законодательство (Закон "О порядке въезда и выезда из РФ") позволяют полицейским временно ограничивать права граждан на выезд из России, но только в период предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче заграничного паспорта.

"В иных случаях информация в отношении граждан без проведения соответствующих проверок в распоряжении подразделений МВД по вопросам миграции отсутствует. Основания для проведения таких проверок в отношении граждан вне рамок рассмотрения заявления о выдаче паспорта законодательством не предусмотрены", - говорится в пояснительной записке к документу.

В связи с этим правоведы МВД предлагают внести изменения в закон "О порядке выезда из Российской Федерации". Поправками планируется уточнить правила уведомления физического лица о том, что его конституционное право на выезд за пределы страны ограничивается. Запрет на выезд из страны в настоящее время, в частности, распространяется на граждан, имеющих допуск к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям.

Иногда граждане России заключают трудовые договоры, предполагающие временное ограничение права на выезд из страны. Призыв на военную или альтернативную гражданскую службу также ограничивает право на выезд из страны. В тексте законопроекта также предлагается наделить МВД России, МИД и иные федеральные госорганы, оформляющие и выдающие загранпаспорта, полномочиями по установлению порядка признания их недействительными.