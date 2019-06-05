На книжном фестивале "Красная площадь" белорусский стенд произвел фурор

Делегация из Беларуси - постоянный участник книжного фестиваля "Красная площадь" в Москве, который 6 июня завершает работу. В этом году на стенде было представлено много красочных изданий и сувениров. Почти тысяча наименований, а если быть точным - 958. Около трех тысяч экземпляров книг от шести государственных и пятнадцати коммерческих издательств.

- Книгоиздание в республике активно развивается. На уровне руководства страны этому уделяется большое внимание, - говорит заведующая Домом книги "Светоч" Елена Бондаренко. - Издание детской, исторической, краеведческой литературы у нас дотируется. Например, учебник стоит меньше одного доллара. Это очень важно и правильно...

У посетителей крупнейшей книжной ярмарки России популярностью пользуются книги по образованию, истории Беларуси, кулинарии (к слову, "Драники", "Блюда из молодого картофеля" ушли в первый же день), прикладному искусству, народному орнаменту, рукоделию. Хорошо берут романы известного белорусского автора Натальи Батраковой - одного из лидеров по количеству проданных книг в Беларуси. На "Красную площадь" привезли ее новинку - "Бесконечность любви, бесконечность печали".

Интересуются произведениями Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич и другими белорусскими авторами. Среди них - Янка Купала, Василь Быков, Владимир Короткевич.

- Нас очень трогает то, что все больше людей интересуются историей нашей страны, - говорит Елена Бондаренко. - В основном это белорусы, проживающие в Москве, но много и молодых людей интересуются нашей страной, путешествуют по ней, изучают язык. У нас красивая природа, радушные люди. Мы всегда рады гостям...

К слову, путеводители, карты, словари "улетают" с полок. Также - прописи для малышей, "развивашки". Их не успевают подкладывать.

- Добрые и до чего же красивые у вас книги. Кто автор этих прописей, "Развивающей азбуки"? - интересуются покупатели.

Оказалось, автор - Елена Пушкина - здесь же, за прилавком. От ее улыбки "становится светлей". Елена - автор детских позитивных сказок и развивающих рассказов для самых маленьких. Из известных книг писательницы - серия сказок "Волшебный огород бабушки Ярины", несколько сборников стихотворений, "Развивающая азбука в стихах и картинках с обучающими карточками".

- Наши образовательные системы схожи, поэтому нам подходит ваше, а вам - наше. И почему бы не начать обучение ребенка с таких красивых штриховок, прописей? Руки сами тянутся за карандашами, - смеется Елена Пушкина.

Не могу не спросить, как же Пушкина 6 июня отметит 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина?

- Здесь, на Красной площади, и отметим ударным трудом и общением с покупателями. Будем рассказывать о книгах. Хотим познакомить российского читателя с замечательной серией "100 великих", которая вышла в издательстве "Харвест". Она об известных деятелях Беларуси, - говорит Елена Пушкина.

Белорусский стенд также рассказывает о трех знаковых для республики событиях: о 75-летии освобождения Беларуси от фашистских захватчиков, II Европейских играх, которые скоро стартуют в Минске в июне, и Годе малой родины. На тематических выставках - книги, сувениры и символ Игр - лисенок Лесик.