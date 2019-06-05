На Новой сцене Большого театра прошел гала-концерт "Опера на бис"

На Новой сцене Большого театра впервые состоялся гала-концерт "Опера на бис". В этот вечер блистали лауреаты премии "Артист Радио России", учрежденной в 2016 году, и симфонический оркестр Большого театра под руководством дирижера Антона Гришанина.

- У нас славная команда, команда мечты. И мы подумали, почему бы не собрать исполнителей в одном концерте? - поделилась ведущая гала-концерта музыкальный обозреватель "Радио России" Ольга Русанова.

Первая часть торжественного вечера была посвящена творчеству Николая Римского-Корсакова, ведь в этом году широко отмечают 175-летие композитора. Прозвучали Песня Индийского гостя из оперы "Садко" в исполнении солиста Михайловского театра, тенора Серея Кузьмина, Песня Варяжского гостя из оперы "Садко" в исполнении солиста Башкирской оперы, баса Артируа Каипкулова, Ария Шемаханской царицы из оперы "Золотой петушок" в исполнении солистки Большого театра Гузель Шариповой, а также Песня Левко "Солнышко низко" из оперы "Майская ночь" в исполнении тенора Владимира Дмитрука, солиста оперной труппы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Декорации, выполненные в стиле поп-арт художниками Антоном Стихиным и Сергеем Тимониним, меняли цветовое решение, как только артисты сменяли друг друга на сцене.

Вторая часть, посвященная дуэтам, называлась Vis-á-vis, или "Скажи мне, кто твой друг". Артисты исполнили партии из оперы Гаэтано Доницетти "Любовный напиток" (Гузель Шарипова и Владимир Дмитрук) и Жоржа Бизе "Искатели жемчуга" (Сергей Кузьмин и Артур Каипкулов).

Заключительная часть концерта "Опера на бис" была посвящена партиям, которые не нуждаются в представлении, - это и Мефистофель из оперы Гуно "Фауст", и Неморино из "Любовного напитка" Доницетти, и ария Джильды и песенка Герцога из "Риголетто" Верди.

На торжественном вечере премию "Артист Радио России" вручили солистке Большого театра Гузель Шариповой. Эта награда особенная: она означает информационную поддержку и курирование проектов молодых талантливых артистов в течение трех лет или новый этап в сотрудничестве и сотворчестве радиостанции и талантливых исполнителей. Премии "Артист Радио России" удостоились уже шесть артистов. И в завершение гала-концерта певцы исполнили арию Принца Су-Хонга из оперетты Франца Легара "Страна улыбок".

