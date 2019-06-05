Надаль и Федерер устроят разборки в Париже

5 июня первая ракетка России Карен Хачанов боролся за выход в полуфинал "Ролан Гаррос". Матч против австрийца Доминика Тима завершился после подписания номера "РГ" в печать. Но вне зависимости от результата этого поединка Карен может быть собой доволен.

Роджер Федерер не считается фаворитом в матче с Рафаэлем Надалем, но уверен, что шанс на победу есть всегда. Фото: Reuters.

Хачанов впервые добрался до четвертьфинальной стадии на турнире "Большого шлема", благодаря чему впервые в карьере обеспечил себе место в "десятке" сильнейших игроков в рейтинге ATP. Обновленная версия появится в начале следующей недели.

Кстати, к встрече с Тимом Карен готовился в компании других наших топовых теннисистов - экс-первых ракеток мира Марата Сафина и Евгения Кафельникова, который к тому же побеждал на кортах Парижа в 1996 году.

Если же серьезно говорить о перспективах россиянина, то ему будет непросто справиться с Домиником Тимом. В конце 2018 года Карен "сделал" его на "харде" на показательном турнире в Абу-Даби. Но грунт - совсем другое дело. На этом покрытии австриец смог одолеть самого Рафаэля Надаля, остановив фаворита на пути к трофею в Барселоне.

Испанец, напомним, является действующим чемпионом "Ролан Гаррос" и обладателем 11 титулов на грунтовом "мэйджоре". И 6 июня в полуфинале он сразится со своим давним соперником швейцарцем Роджером Федерером. Такого матча любители тенниса ждали даже больше, чем финала.

Рафа и Роджер оказывались по разные стороны сетки 38 раз, в 23 случаях победу праздновал Надаль. За испанцем остались все пять их матчей на "Ролан Гаррос". На грунте он не проигрывал Федереру с турнира в Мадриде-2009. В том же году Роджер и взял свой единственный "Шлем" в Париже. И вообще Федерер считает, что шанс есть всегда.

- Если бы результат был известен заранее, никто не пришел бы на стадион, чтобы смотреть теннис. Но, к счастью, случиться может все, что угодно. Ты можешь провести лучший матч в жизни, а соперник будет плохо себя чувствовать. Или пойдет дождь, а игру будут переносить, - приводит слова швейцарца официальный сайт "Ролан Гаррос". - Мне потребовалось пять матчей, чтобы попасть на Рафу. Но я очень рад, что мы встретимся. Если ты хочешь добиться чего-то на грунте, неизбежно на каком-то этапе тебе придется сразиться с Надалем. Потому что он очень силен. Когда я принимал решение сыграть на грунте, то знал, даже надеялся, что это произойдет. Если бы я хотел избежать этой встречи, я просто снова пропустил бы грунтовый сезон. Думаю, именно такой подход и помог пробиться в полуфинал.