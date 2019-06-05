Закон

Надо ли белорусу платить налог на недвижимость в России?

"Я гражданин Беларуси, однако в России от отца мне остался дом в деревне и приусадебное хозяйство. Надо ли мне платить налоги? Дмитрий К".

Да. Причем в том же размере, что и россиянам. Помимо налога на недвижимость в России также уплачивается земельный налог. А если у вас в России будут доходы, то необходимо заплатить и НДФЛ.

Земельный налог, как и имущественный, является региональным - ставки по нему устанавливают местные органы самоуправления. Начислением земельного и имущественного налогов занимается ФНС, после чего собственник получает уведомление о необходимости уплаты налога с указанием его суммы.

НДФЛ - это налог, который исчисляется с доходов физических лиц в виде процентов. Плательщиками данного налога являются физически лица резиденты и нерезиденты. Резиденты - это те лица, которые находятся на территории России 183 календарных дня или больше в течение года, то есть где-то приблизительно полгода. Нерезиденты - это те, кто находится в России меньше 183 дней в году. Общие ставки НДФЛ: 13% - для резидентов и 30% - для нерезидентов. Обратите внимание: здесь имеется в виду не календарный год, который начинается с января, а именно период в 12 месяцев. Отсчет может вестись и с середины года, и с любого другого дня года.

Кошелек

Удерживают ли с российского пенсионера деньги за доставку пенсии в Беларусь?

"Я российская пенсионерка, собираюсь переехать к детям в Беларусь. Беспокоюсь, сколько с меня будут удерживать за доставку моей пенсии в Беларусь, и что мне надо сделать для ее перевода?Галина Ивановна Тихонова".

Все расходы в этом случае несут соответствующие органы России и Беларуси. Для перевода пенсии необходимо обратиться в Пенсионный фонд России по месту регистрации с заявлением о переводе пенсии в Беларусь.

Российская пенсия в Беларуси выплачивается через банковские учреждения ежеквартально. Выплата пенсий российским пенсионерам осуществляется в национальной валюте Беларуси, то есть в белорусских рублях.

В настоящее время существует несколько способов получения пенсии после выезда на ПМЖ в другое государство. Так, можно поручить получение пенсии доверенному лицу, которое будет переводить пенсию. Денежные средства могут зачисляться также на счет в банке или другой кредитной организации (причем на счет, открытый как самим пенсионером, так и его доверенным лицом) на территории России. В любом случае наиболее удобный для себя вариант получения пенсии следует указать в заявлении, которое подается в расположенное по месту жительства отделение ПФР.