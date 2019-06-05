"Наводя мосты": председатель КНР едет в Россию

В нынешнем году Китай и Россия состыковали сразу два трансграничных моста через Амур. Стыковка железнодорожного мостового перехода Тунцзян-Нижнеленинское была осуществлена 20 марта. Соединение автомобильного моста Благовещенск-Хэйхэ состоялось 31 мая - менее чем за неделю до начала государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

В СМИ незамедлительно появился образный комментарий: в год 70-летия установления российско-китайских дипломатических отношений, соседние державы активно наводят все новые мосты взаимодействия, а проходящий 5-7 июня визит главы китайского государства в Российскую Федерацию придаст этому новый заметный импульс. Такие заявления не голословны: уже известно, что в ходе визита Си Цзиньпина в Россию будет подписано около 30 важных документов. Среди них - два политических заявления, одно из которых обозначит план развития сотрудничества России и Китая, другое - совместный подход к вопросам международной стабильности. Анонсировано также подписание договоров в таких областях, как экономика, инвестиции и энергетика.

Российско-китайское экономическое взаимодействие будет лейтмотивом нынешнего Петербургского международного экономического форума, главным гостем которого неслучайно станет Си Цзиньпин. На ПМЭФ приедет делегация более, чем из 1000 представителей КНР, в рамках форума состоится бизнес-диалог "Россия-Китай" и второй российско-китайский энергетический форум. "Стабильно и поступательно развивающееся российско-китайское стратегическое партнерство является образцом современных межгосударственных отношений. Укрепление бизнес-диалога, обеспечение комфортных условий для развития инвестиционных проектов, обмен лучшими практиками между нашими странами, в том числе на таких мероприятиях, как ПМЭФ, способствует ускорению реализации совместных масштабных проектов в различных областях экономики", - подчеркнул в ходе подготовки визита председателя КНР в Россию советник президента Антон Кобяков.

Наблюдатели отмечают, что Китай и Россия продолжат "наводить новые мосты" не только в двустороннем сотрудничестве, но и во взаимодействии на международной арене во имя обеспечения региональной и глобальной политической и экономической стабильности. "Государственный визит Си Цзиньпина в Россию проходит в момент, когда международному порядку брошен серьезный вызов протекционизма и унилатерализма", - пишет издание China Daily. По информации газеты, в России Си Цзиньпин вновь выступит в поддержку многополярности, совершенствования системы глобального управления и обеспечения стабильного развития. Несомненно, что эти инициативы встретят понимание и поддержку с российской стороны.

В Пекине говорят, что одним из важнейших вкладов России и Китая в поддержку глобальной экономической стабильности и развития способно стать дальнейшее сопряжение китайской интеграционной инициативы "Одного пояса, одного пути" и Евразийского экономического союза. Вектор на их взаимное дополнение был определен еще в мае 2014 года в Совместном заявлении РФ и КНР о новом этапе отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. В документе отмечается: "Россия считает важной инициативу Китая по формированию Экономического пояса Шелкового пути и высоко оценивает готовность китайской стороны учитывать российские интересы в ходе ее разработки и реализации". Сегодня стороны идут по пути налаживания торгово-экономического сотрудничества КНР и ЕАЭС, а затем предполагается "продвижение к зоне свободной торговли между ЕАЭС и Китаем". Не исключено, что по итогам нынешнего визита Си Цзиньпина в Россию в этой работе прибавится конкретики.

Материал предоставлен Медиакорпорацией Китая