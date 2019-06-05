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Назван самый мощный смартфон в мире. Он стоит 32 тысячи рублей

05.06.2019,  
16:57
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Разработчики бенчмарка AnTuTu раскрыли список самых мощных смартфонов на базе Android по результатам исследований в мае нынешнего года. Первое место в нем занял игровой аппарат ZTE Nubia Red Magic 3, базирующийся на топовом процессоре Snapdragon 855. Он получил результат в 380921 балл.

В пятерку мощнейших смартфонов по версии AnTuTu также вошли ZTE Axon 10 Pro (376916 баллов), "прозрачный" Xiaomi Mi9 Explorer Edition (376092 балла), игровой Xiaomi Black Shark 2 (374736 баллов) и обычный Xiaomi Mi9 (372422 балла).

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Места с шестого по десятое распределились следующим образом: Meizu 16s, представленный недавно OnePlus 7 Pro, Lenovo Z6 Pro, а также флагманские Samsung Galaxy S10+ и Galaxy S10.

Что касается лидера рейтинга, то его необычной особенностью стала активная система охлаждения - ZTE Nubia Red Magic 3 оснащен кулером и тепловой трубкой для эффективного отвода тепла от процессора. В России аппарат официально не продается, на AliExpress цены на него стартуют от 32 тысяч рублей.

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