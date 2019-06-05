Названа стоимость самой крохотной в Москве квартиры

Самая маленькая квартира-студия в российской столице стоит около двух миллионов рублей. К такому выводу пришли аналитики портала "Мир квартир", изучив рынок московского жилья.

Крохотную квартиру эксперты отыскали на вторичном рынке. Ее площадь - всего 11 квадратных метров. Как оказалось, студия на Ферганской улице требует небольшого ремонта. Владельцы оценили ее в 1,99 млн рублей. На втором месте в рейтинге "малюток" - квартира в 12 "квадратов" на улице Бестужевых за 2,15 млн рублей. Она, как и лидер списка, расположена на первом этаже девятиэтажного дома. Еще одна недорогая студия - на Никитинской улице.

- Нельзя сказать, что комнаты, снабженные собственным санузлом и кухонным блоком, и оформленные как отдельные квартиры - новое слово на рынке, - отмечает гендиректор портала Павел Луценко. - Однако в последнее время подобные микростудии появляются в продаже все чаще, составляя серьезную альтернативу обычным комнатам не только в Москве, но и в Петербурге.