Новости

В Подмосковье девочка утонула возле лодочной станции 11:55
Кабмин: Концепция нового КоАП в целом одобрена 11:50
Белорусский "Зубренок" примет на оздоровление китайских детей 11:50
В Астрахани кенийский студент подорвался на скороварке 11:40
Названа стоимость самой крохотной в Москве квартиры 11:39
Петербургский Книжный салон в 2020 году переедет на Дворцовую площадь 11:33
Мединский объяснил удаление из "Рокетмена" гей-сцен 11:31
Неврологи описали необычный способ развития мозга недоношенных детей 11:29
В Москве начался сезон торговли клубникой 11:28
Парковки в Москве на один день станут бесплатными 11:19
На Дону задержали подозреваемых в аферах с недвижимостью 11:18
Выпивший средство для чистки труб Алибасов находится в тяжелом состоянии 11:17
В Кузбассе легковушку смяло при столкновении с поездом 11:17
В результате взрыва на съемках нового "Бонда" пострадал человек 11:10
Мединский объяснил появление урезанной версии фильма об Элтоне Джоне 11:10
В Беларуси представили сверхмощный трактор 11:10
Отдаленные почтовые отделения оборудуют телемедицинскими комплексами 11:09
Минобороны раскрыло подробности перехвата американского самолета 11:09
Флагман Черноморского флота крейсер "Москва" вышел из Севастополя 11:02
В 17 парках столицы открылись места для отдыха 11:00
Ракетные войска получат до конца года более 30 баллистических ракет 10:59
Китай осуществил свой первый космический пуск с морской платформы 10:58
Трамп не исключил военной операции против Ирана 10:55
В Минске пройдет встреча контактной группы в новом составе 10:50
Под Хабаровском построят новый горнолыжный курорт "Хехцир" 10:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
Как живут китайские студенты
Как живут китайские студенты
05.06.2019 11:39
Рубрика: Экономика

Названа стоимость самой крохотной в Москве квартиры

Текст: Сергей Жуков

Самая маленькая квартира-студия в российской столице стоит около двух миллионов рублей. К такому выводу пришли аналитики портала "Мир квартир", изучив рынок московского жилья.

Фото: Портал органов власти Калужской области
Минстрой: Строить арендное жилье в России нерентабельно

Крохотную квартиру эксперты отыскали на вторичном рынке. Ее площадь - всего 11 квадратных метров. Как оказалось, студия на Ферганской улице требует небольшого ремонта. Владельцы оценили ее в 1,99 млн рублей. На втором месте в рейтинге "малюток" - квартира в 12 "квадратов" на улице Бестужевых за 2,15 млн рублей. Она, как и лидер списка, расположена на первом этаже девятиэтажного дома. Еще одна недорогая студия - на Никитинской улице.

- Нельзя сказать, что комнаты, снабженные собственным санузлом и кухонным блоком, и оформленные как отдельные квартиры - новое слово на рынке, - отмечает гендиректор портала Павел Луценко. - Однако в последнее время подобные микростудии появляются в продаже все чаще, составляя серьезную альтернативу обычным комнатам не только в Москве, но и в Петербурге.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова прокомментировала план Зеленского по "возвращению Крыма"
Трамп не исключил военной операции против Ирана
Названы самые чистые регионы России
США запретили круизным лайнерам посещать Кубу
Украинского эксперта отстранили от шоу "60 минут" за оскорбления