В середине мая на производственной площадке КНАУФ в Красногорске открылся новый завод по производству систем для модульного домостроения. Старт работе нового предприятия дали губернатор Московской области Андрей Воробьев и управляющий партнер международной группы КНАУФ Манфред Грундке.

Почему пилотный для компании проект модульного домостроения реализован именно в России, топ-менеджер КНАУФ рассказал "РГ".

Почему компания КНАУФ обратилась к теме модульного строительства? Вы считаете российский рынок перспективным для этого?

Манфред Грундке: Компания КНАУФ имеет большой опыт в производстве систем сухого строительства, наши предприятия расположены на всех континентах в более чем 80 странах. В основе нашей концепции как раз эти системы и стройматериалы, которые мы производим на своих предприятиях, в том числе и в России. Преимуществами модульного строительства является стабильно высокое качество, скорость и приемлемая цена.

Мы решили построить первый завод по производству модульных домов именно в России. Потом российский опыт распространим и на другие страны. Модульным строительством заинтересовались уже, например, в Узбекистане, где мы также в ближайшем будущем наладим производство.

Россия с ее огромным потенциалом для жилищного строительства является очень перспективным рынком. Достичь объемов возведения жилья в 120 миллионов квадратных метров в год можно, только используя инновационные методы строительства. Одним из них является модульное домостроение, проектирование которого, вероятно, в будущем можно будет выполнять на ноутбуке или смартфоне.

В нашей стране принято считать, что модульное строительство - это поставленные друг на друга контейнеры с некоторой внутренней отделкой для проживания вахтовых рабочих на стройплощадке. А что же на самом деле означает модульное строительство?

Манфред Грундке: Это возведение квартир и домов по индивидуальным проектам с использованием типовых элементов. Преимущества такого вида домостроения обусловлены тем, что модули производятся квалифицированным персоналом на современной высокотехнологичной заводской линии, а потом монтируются на нужной точке с минимальным привлечением строителей. Так достигается уменьшение расходов на строительной площадке более чем на треть. Модульное строительство обеспечивает высокоэффективное использование ресурсов: например, использование песка сокращается на 90 процентов, энергии - на 70 процентов. Все это вместе взятое обеспечивает для потребителя приемлемую цену: квадратный метр готового жилого здания с отделкой и инженерными системами может стоить около 45 тысяч рублей, не считая расходов на землю, подвод коммуникаций и фундамент.

Квадратный метр жилья с отделкой и инженерными сетями может стоить около 45 тысяч рублей

В России много климатических зон: от субтропиков до тундры. Есть ли климатические ограничения у модулей КНАУФ или их можно использовать повсеместно?

Манфред Грундке: Пока мы планируем строительство зданий в радиусе до 1000 километров от завода, но в дальнейшем при выявлении спроса подобные заводы могут строиться и в других регионах. Что касается климатических зон, то это решается путем использования определенного слоя утеплителя из минеральной ваты для внешних ограждающих конструкций. Для центрального региона России мы ориентируемся на толщину минваты в 200 миллиметров, этого по расчетам вполне достаточно для обеспечения нужной теплоизоляции.

С пуском завода модульных конструкций в Красногорске возможности компании в этом сегменте вырастают в разы, учитывая, что на заводе в Новомосковске технология уже отработана. Какую долю на рынке РФ вы планируете занять? И есть ли у вас конкуренты?

Манфред Грундке: Завод в Красногорске является небольшим по производственным мощностям: это 100 тысяч квадратных метров модульных панелей в год, и скорее тестовым производством, так как направлен на отработку и усовершенствование технологии.

После того как все этапы развития технологии будут пройдены и технические вопросы отработаны на 100 процентов, можно будет принимать решение о дальнейшем развитии проекта и открытии большего количества крупных заводов. Пока модульное домостроение в России развито не сильно, но тенденции к изменению положения на рынке очевидны. И наша цель в рамках активно развивающегося рынка занять долю, превышающую 10 процентов, и увеличивать свое присутствие как в России, так и за ее пределами.

Сколько средств инвестировано в строительство завода в Красногорске? Когда примерно они окупятся и от чего этот срок будет зависеть?

Пока модульное домостроение в России развито не сильно, но изменения к лучшему очевидны

Манфред Грундке: Инвестиции в завод составляют 6,5 миллиона евро, срок окупаемости - 10 лет. Однако мы рассчитываем, что после отработки технологии и увеличения строительства реальных объектов возможно будет сократить срок окупаемости проекта.

На ваш взгляд, почему модульное строительство (не имеем в виду ИЖС) не слишком популярно в нашей стране? Может ли компания КНАУФ переломить ситуацию?

Манфред Грундке: Эта концепция нова и еще не приобрела известности. Она базируется на опыте, полученном в других отраслях промышленности, и делает ставку на потенциал цифровизации в строительстве. Поначалу инновации всегда поддерживаются меньшинством. В свое время германский кайзер был уверен, что автомобили - это временное явление, и что вскоре они исчезнут. Но первый опыт строительства двухэтажной гостиницы на 16 номеров из модулей в ОЭЗ "Ступино Квадрат" в Московской области доказал, что модульное строительство обладает рядом преимуществ для девелоперов и будущих постояльцев гостиницы. Гостиница еще не введена в эксплуатацию, а номера забронированы уже на полгода вперед. Администрация "Ступино Квадрат" заказывает еще одну гостиницу. Качество и скорость монтажа говорят сами за себя: монтаж модулей этой гостиницы был произведен на стройплощадке всего за три дня. А время, как известно, - это деньги.

Как обстоят дела с модульным строительством за рубежом, например, в странах ЕС? И в каких сегментах чаще всего используются модули?

Манфред Грундке: Модульное строительство довольно распространено в европейских странах. Наш партнер, швейцарская фирма Cocoon, имеет опыт строительства и надстройки существующих зданий различного назначения с применением модулей: это блокированные жилые дома, социальные модульные здания, гостиницы.