Немецкие компании оценили выгоду инвестирования в России

В прошлом году прямые инвестиции немецкого капитала в России достигли рекордных показателей - 3,2 миллиарда евро.

О том, почему это стало возможным, о взаимодействии с российскими партнерами и работе на перспективу, "РГ" рассказал председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиас Шепп.

Господин Шепп, как вы оцениваете возврат объемов прямых немецких инвестиций в России к докризисному уровню?

Маттиас Шепп: По данным Бундесбанка, прямые германские инвестиции в России в прошлом году достигли 3,2 миллиарда евро - это рекордный показатель с момента финансового кризиса 2008 года. Речь идет о нетто-инвестициях с учетом вложений и вывода средств. Сумма могла бы быть еще больше при условии отмены санкций. Основной причиной является слабый курс рубля. Инвестировать в России сейчас очень выгодно. Так, приобретение завода или создание совместного предприятия обойдется в евро вдвое дешевле.

Второй причиной является улучшение инвестиционного климата, по крайней мере, в некоторых отраслях. В рейтинге Doing Business Всемирного банка Россия поднялась со 124-го места в 2011 году до 31-го.

Третий фактор - это локализация и импортозамещение, которые государство поддерживает субсидиями, что помогает привлечь инвестиции. Мы верим в Россию, верим в квалифицированных российских инженеров, менеджеров и рабочих. Российская экономика способна интегрироваться в глобальные цепочки создания стоимости и зарабатывать без излишнего государственного регулирования.

Можно ли утверждать, что бизнес приспособился к режиму санкций?

Маттиас Шепп: Немецкий бизнес можно похвалить за то, что он быстро адаптируется к неблагоприятным условиям. Конечно, члены Палаты однозначно выступают против санкций. Они хотят и требуют быстрой отмены ограничительных мер. Мы постоянно следим за развитием ситуации. Есть компании с немецким капиталом, которые даже выиграли от санкций. Их, кстати, не так мало. В их число входит предприятие "ЭкоНива" - лидер по производству молока в России и Европе.

Несмотря на непростые времена, немецкий бизнес активно работает в России. Об этом говорит и тот факт, что за последние два года число членов ВТП выросло на 10 процентов - теперь она объединяет почти 900 компаний. Причем около 87 процентов фирм оценивают свою экономическую ситуацию как "удовлетворительную" или "очень хорошую". В последние годы немецкие предприятия сумели вырасти, несмотря на слабость рынка.

Наметилась тенденция прихода в Россию средних и малых предприятий, так называемых семейных компаний

Конечно, можно говорить о доверии, которое сложилось в отношениях с российскими партнерами. Например, компании Bayer, Siemens, Merck работают на российском рынке больше 100 лет. Они пережили две мировые войны, валютные реформы, времена "холодной войны", переживут и санкции. Кроме того, наметилась тенденция прихода в Россию средних и малых предприятий, так называемых семейных компаний, управление которыми переходит из поколения в поколение. Это говорит о том, что и те, и другие компании видят долгосрочный потенциал рынка. В таких семейных предприятиях решения об инвестициях на уровне 5, 10 или 20 миллионов евро принимаются в соответствии со здравым смыслом, а не законами биржевых рынков. Эти относительно небольшие, но частые вложения в экономику и двигают инвестиционные показатели.

Что вы скажете об инвестиционном климате в России? Способствует ли деловой активности работа Палаты на уровне регионов РФ?

Маттиас Шепп: Мы наблюдаем улучшение инвестклимата в некоторых сферах и положительные изменения в регионах. Решающее значение при выборе площадки имеют экономический потенциал, наличие специалистов и инфраструктуры.

Но главный критерий - это доверие. Мы видим, что российские регионы всерьез заинтересованы в иностранных инвесторах. Немецкие компании это ценят. Абсолютным и неоспоримым фаворитом у наших компаний по-прежнему является Москва. Санкт-Петербург вышел на второе место, потеснив Татарстан, который в этом году обошла и Московская область.

Палата уделяет большое внимание работе с российскими регионами. Ежегодно мы проводим более двадцати делегационных поездок для представителей деловых кругов из Германии. Вместе с послом Германии в России мы проводим диалог с губернаторами, куда приглашаем предпринимателей и потенциальных инвесторов. Недавно я был в Санкт-Петербурге на открытии традиционной Недели Германии.

С другой стороны, развитию российской экономики мешает чрезмерное регулирование и вмешательство государства в бизнес. Арест американского бизнесмена Майкла Калви, его французского партнера, а также нескольких российских менеджеров отрицательно повлиял на деловой климат и заморозил многие запланированные инвестиции. Считаем, что споры Калви с его партнерами и конкурентами должен решить суд.

Сегодня 90 процентов стандартов Германии, России и других участников ЕАЭС уже гармонизированы

С какими ожиданиями связывают члены ВТП работу на российском рынке в этом году?

Маттиас Шепп: Немецкие предприниматели оценивают деловую ситуацию в России со сдержанным оптимизмом. Бизнес ожидает замедления роста экономики, а рост промышленного производства в РФ вряд ли достигнет прошлогоднего результата в 2,5 процента.

Тем не менее немецкие предприниматели внедряют в России передовые технологии. Это дает уверенностьв том, что в 2019 году прибыль немецких компаний в среднем будет выше, чем рост российской экономики в целом. Кроме того, критерием успеха на рынке остается и объем нетто-инвестиций. Каждая третья компания планирует продолжить инвестиции в 2019 году. Перспективные вложения в российскую экономику оцениваются в 630 миллионов евро.

Планируют ли немецкие компании продолжать локализацию своих производств в России?

Маттиас Шепп: Процент локализации производства немецких компаний в России высок. Речь идет о таких отраслях, как переработка отходов, химпром, сельское хозяйство, автопром. Государство этот процесс поддерживает, но излишнее администрирование настораживает предпринимателей.

Как предприниматели воспринимают такой механизм, как специальный инвестиционный контракт (СПИК) - достаточно ли, на ваш взгляд, предоставляемых гарантий для развития их бизнеса?

Маттиас Шепп: Каждое предприятие должно само решать, подходит ли ему этот инструмент. Больше всего подобных соглашений подписали компании с немецким капиталом. Самой первой была компания по производству зерноуборочных комбайнов и сельхозтехники Claas. Затем специальный инвестиционный контракт подписали, среди прочих, DMG MORI, Wilo, Mercedes-Benz.

Назовите наиболее крупные проекты немецких компаний в России в 2018-2019 годах.

Маттиас Шепп: Открытие завода Mercedes-Benz и расширение производства Volkswagen, строительство газопровода "Северный поток-2". В реализации этого масштабного начинания участвуют компании Wintershall и Uniper, которые вложили в проект по 950 миллионов евро. Кроме того, на российском рынке расширяет присутствие сеть гипермаркетов Globus.

С какими инициативами выступает ВТП для содействия работе российских экспортных производителей на рынке Германии?

Маттиас Шепп: В марте нынешнего года ВТП совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) создала "Единое окно по содействию экспорту". Новый сервис будет помогать российским и немецким компаниям с производством на территории РФ в вопросах экспорта продукции в Германию и немецким - в поиске продукции и партнеров в России.

Какие шаги предпринимаются для выхода на рынок ЕАЭС?

Маттиас Шепп: ВТП способствует сближению стандартов ЕАЭС, Германии и ЕС. Основное внимание уделяется сертификации и унификации продукции, а также таможенному регулированию. Это очень скрупулезная работа, но она очень важна для продвижения товаров на рынки стран - участниц Союза. В конечном итоге это может способствовать созданию единого рынка от Лиссабона до Владивостока, которое мы приветствуем. Работа движется достаточно быстро: сегодня 90 процентов стандартов России, Германии и ЕАЭС уже гармонизированы.

В Германии налажена эффективная система утилизации отходов. Какую помощь в решении этого вопроса в России может оказать немецкий бизнес?

Маттиас Шепп: Уровень переработки мусора в Германии достигает 60-70 процентов. Остальное сжигается на мусоросжигательных заводах. Поэтому в стране свалок нет. Эта модель была бы для России идеальной. Здесь мусор в основном складируют на полигонах. Россияне покупают дорогую технику для переработки отходов. Несмотря на это, почти 90 процентов мусора попадает на свалку. Поэтому целесообразно строить предприятия по сортировке мусора и одновременно установки для его сжигания. При этом получаемую энергию можно использовать для отопления. В РФ уже почти десять лет активно работает член ВТП - всемирно известный концерн по обращению с отходами - "Ремондис", который еще восемь лет назад внедрил за свой счет раздельный сбор отходов в Саранске.

Удалось ли обеспечить подготовку кадров для немецких компаний в России с помощью программы дуального профобразования?

Маттиас Шепп: Все больше немецких компаний присоединяется к программе ВТП по дуальному образованию, в их числе Claas, HeidelbergCement, а также Enders. У таких крупных производителей, как Volkswagen, Mercedes-Benz и Daimler-Kamaz, есть собственные программы дуального образования. Но они тесно сотрудничают с Палатой.

Вопрос подготовки квалифицированных кадров наряду с поставкой запчастей и компонентов является важнейшим для немецкого бизнеса. Параллельно с теоретическими занятиями в колледже учащиеся приобретают навыки практической работы на станках, осваивают современное оборудование. Модель немецкого дуального образования адаптировали многие страны мира. Россия также взяла на вооружение некоторые элементы этой полезной программы.

Недавно ВТП приобрела в Москве собственный офис. Довольны ли вы условиями работы в нем?

Маттиас Шепп: Несмотря на сложную политическую обстановку, было принято решение приобрести в собственность офис в бизнес-центре "Фили Град". Как писали российские СМИ, в сегменте коммерческой недвижимости это довольно крупная сделка с участием иностранного капитала. Это событие только подтверждает, что немецкий бизнес остается верен российскому рынку. Теперь мы работаем в современном здании, которое находится в непосредственной близости от наших ключевых партнеров из минпромторга и минэкономразвития, которые скоро переедут в "Москва-Сити" - это весьма удобно.