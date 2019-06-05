Немецкие предприниматели не питают особого оптимизма относительно стабильности и предсказуемости делового климата в России. К основным факторам риска для их деятельности на территории РФ, помимо волатильности рубля, относятся и санкции против нашей страны.

Так, очередной пакет ограничений против российских компаний был введен 21 мая, кроме того, Штаты постоянно грозятся ввести дополнительные санкции в отношении фирм, причастных к строительству газопровода "Северный поток - 2".

Такое мнение о российском деловом климате получено на основе 16-го опроса представителей немецких компаний, ведущих бизнес в РФ, проведенного Восточным комитетом немецкой экономики (OAOEV) и Российско-Германской внешнеторговой палатой (ВТП). В опросе приняли участие 168 фирм с суммарным штатом сотрудников в России 142 тысячи человек.

Итак, чуть меньше 60 процентов компаний-респондентов опасаются стагнации (36 процентов) или ухудшения (23 процента) экономической конъюнктуры в России в 2019 году. Оптимизм сохраняют лишь 41 процент. В прошлогоднем опросе, кстати, почти 80 процентов компаний были уверены в экономическом подъеме в России.

"Рост неуверенности как следствие возможного обострения политических конфликтов и принятия очередных санкций становится практически осязаемым, - прокомментировал результаты опроса исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс. - Однако потенциал российской экономики остается чрезвычайно большим. Если конфликт с Западом наконец разрешится, а малый и средний бизнес начнет развиваться, в российской экономике быстро наступит настоящий подъем".

А вот результатами деятельности в прошлом году довольны большинство респондентов. Так, 87 процентов компаний оценивают свою экономическую ситуацию в России в диапазоне от "удовлетворительной" до "очень хорошей". Многие смогли в 2018-м увеличить годовой оборот.

"Немецкие компании, несмотря на имеющиеся трудности, однозначно демонстрируют приверженность российскому рынку. Им нравится работать в России, и они хотят продолжать инвестировать", - отметил председатель правления ВТП Маттиас Шепп. Объем корпоративных инвестиций, запланированных на нынешний год, в общей сложности превышает 628 миллионов евро, и это больше, чем в 2018-м.

Преимущество бизнеса в том, что он живет своей жизнью, независимо от политических ситуаций

Удовлетворенность итогами прошлого года и готовность инвестировать подтверждает и экспресс-опрос предпринимателей, проведенный "РГ". "Несмотря на осложнение инвестиционного климата в целом, наблюдающегося на протяжении нескольких лет, наша компания демонстрирует положительную динамику, основанную на долгосрочных партнерских отношениях с нашими клиентами во многих отраслях российской экономики. Наши продукты востребованы на российском рынке, и мы с уверенностью смотрим в дальнейшее развитие отношений с нашими многолетними и новыми партнерами", - сообщил директор по продажам и развитию бизнеса компании "Эвоник Химия" ­Кадыр Эфендиев.

"В 2018 году наш бизнес в России был в сложной фазе, но эта фаза касается всех предприятий строительного комплекса страны, - подчеркнул управляющий партнер компании "КНАУФ" Манфред Грундке. - При этом наша структура завершила год хорошо. Продажи немного возросли, как и выручка в рублях, но из-за неблагоприятного курса российской валюты выручка в евро упала. Поэтому в последнее время мы стараемся как можно больше материалов закупать на российском рынке".

"С ростом экономики будет все большее внимание уделяться вопросам здравоохранения. В этой ситуации возрастает привлекательность инвестиций не только в сферу здравоохранения и фармацевтики, но и в R&D. Отношение к иностранным инвесторам в стране сейчас позитивное. В некоторых регионах создана хорошая инфраструктура, что является важным фактором. Поэтому бизнес многих стран сегодня рассматривает Россию как один из приоритетных рынков для инвестиций", - считает гендиректор Merck Biopharma в России и СНГ Маттиас Вернике.

При этом, свидетельствуют данные из опроса ВТП и OAOEV, немецкие компании, ведущие бизнес в России, сталкиваются с трудностями в связи с санкциями США. Больше половины респондентов уже отметили непосредственное или косвенное воздействие штатовских ограничений, и только треть пока его не ощущает. "Санкции санкциями, а мы сегодня запускаем предприятие, к строительству которого приступили в 2016 году, то есть уже в "эпоху санкций", - заявил 27 мая на открытии завода каркасов кабин в Набережных Челнах гендиректор "ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС" Андреас Дойшле. "Преимущество бизнеса в целом и научных исследований в частности заключается в том, что они живут своей жизнью, независимо от политических ситуаций. Отношения между Германией и Россией на всех уровнях были, есть и остаются очень прочными. Они не зависят от политических изменений. Возможно, из-за санкций мы стали тесно сотрудничать с российскими учеными и действительно надеемся сохранить эти партнерские отношения", - утверждает Маттиас Вернике.

В каких отраслях российской экономики вы ожидаете наибольший рост? Ответы на этот вопрос, заданный ВТП и OAOEV предпринимателям, несколько отличались от прошлогодних. И хотя респонденты по-прежнему относят сельское хозяйство и пищевую промышленность к наиболее перспективным отраслям (56 процентов опрошенных), на второе место в этом году вышел сектор ИТ (52 процента), а ведь по итогам 2017-го он занимал шестое место. Более трети также ожидают сильный рост в машино- и станкостроении и энергетике. Сдает позиции автопром, опустившийся с третьего места на десятое: в него верят всего 16 процентов по сравнению с 34 процентами в предыдущем опросе.

При этом представители этой отрасли настроены отнюдь не пессимистично. "Продажи грузовиков в РФ достигли пика в 2017 и 2018 годах, и в нынешнем за 4 месяца мы видим снижение спроса на 10 процентов. Но рынок самосвалов и грузовиков не может расти на пустом месте. Мы надеемся, что правительство РФ будет увеличивать инвестиции в крупные инфраструктурные проекты, для реализации которых потребуется много нового транспорта", - сообщил "РГ" Андреас Дойшле.

Впрочем, уверены в своих сегментах и другие предприниматели. "Очевидно, что российское правительство заинтересовано в развитии услуг здравоохранения, значит, рынок медуслуг и фармацевтики будет расти, - уверен Маттиас Вернике. - При этом важно понимать, что здравоохранение - высокозатратная статья для бюджета любой страны. Причем тенденция такова, что чем богаче страна, тем больше она тратит на здравоохранение. И если РФ хочет иметь на рынке современные препараты, то нужно увеличивать финансирование".

Строительный сектор занял в опросе 8-е место с 18 процентами оптимистов. Среди них и Манфред Грундке: "Последние 3-4 года стало меньше строиться нежилой недвижимости. Для компании это минус: меньше продаем гипсокартонные листы. С другой стороны, наблюдаем рост в сегменте товаров для частного застройщика и ремонта. Особо успешным было производство и продажи цементных плит, которые мы в прошлом году стали выпускать в Новомосковске".

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Ирина Фурсова