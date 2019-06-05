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05.06.2019 21:15
Рубрика: Экономика

Седан держит дистанцию

Немецкий автоконцерн наладил производство популярных моделей в России
Текст: Ирина Фурсова
Российская газета - Спецвыпуск № 122(7880)
В Солнечногорском районе Подмосковья, на территории индустриального парка "Есипово", открыт завод Mercedes-Benz "Московия". На первом этапе здесь будут выпускать седаны Е-класса, затем линейка расширится. В строительство и оснащение предприятия Mercedes-Benz Cars вложил свыше 19 миллиардов рублей.
Фото: Ирина Фурсова Фото: Ирина Фурсова
Фото: Ирина Фурсова

Весной этого года российский рынок шокировала новость об уходе Ford: к июню производство легковых автомобилей этой марки у нас будет прекращено. На этом фоне как-то незаметно оказалось прощание еще с целым рядом моделей других брендов. Так, по сообщению аналитического агентства "Автостат", отечественный авторынок покинули спорткупе Audi TT и Audi R8, кроссоверы Haval H6 Coupe и Mitsubishi Eclipse Cross. Но, как известно, свято место пусто не бывает: к нам вернулся флагманский кроссовер Changan CS75, а компания Isuzu Rus обновила пикап Isuzu D-Max 2019. Всего, сообщает "Автостат", только в апреле десять моделей получили обновление или обрели специальные комплектации. 

Но, конечно, ввод в строй завода "Московия" в ряду положительных новостей стоит особняком. "Мы, безусловно, станем и в будущем поддерживать подобные инвестиционные проекты, которые осуществляются как российскими, так и нашими зарубежными партнерами. Уверен, Mercedes-Benz не будет разочарован, как строится его работа и бизнес в России с учетом уже имеющегося опыта с другими уже действующими площадками", - подчеркнул президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия. И вместе с федеральным министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайером и председателем правления Daimler AG и главой подразделения Mercedes-Benz Cars (на апрель 2019 года-ред.) Дитером Цетше нажал кнопку пуска предприятия. Впрочем, жест этот был чисто символическим, поскольку первую партию "меринов" к тому времени на заводе уже изготовили. И на антрацитовом капоте первого седана Путин расписался белым маркером.

Фото: Пресс-служба Volkswagen
Пятерка лучших автомобилей-такси российского рынка

"Завод "Московия" является еще одним важным компонентом нашей стратегии: производить там, где находятся наши клиенты. И от этого выиграет и Россия, и Германия", - считает Дитер Цетше. "Российский авторынок остается ключевым для немецких автопроизводителей. Открытие здесь первого завода по производству легковых автомобилей является знаковым событием как для деятельности автоконцерна в России, так и в целом для работы немецких компаний", - отметил Петер Альтмайер.

Новый завод призван удовлетворить высокий спрос россиян на седаны E-класса и внедорожники, поэтому позже здесь начнут производить и SUV. Кстати, с 2013 года марка лидирует в России по продажам в премиум-сегменте: за десять лет они выросли более чем в два раза. Только в 2018 году бренд подрос на 3 процента, в первом квартале 2019-го - на пять процентов.

В "Московии" применяются самые современные и инновационные технологии, присущие Индустрии 4.0. Детали между цехами здесь перемещают беспилотные "тележки". В сборочном цехе применяются автоматизированные системы по типу товарных корзин и т.д. А безбумажный документооборот, чисто электрические вилочные погрузчики, рекуперация тепла в зданиях и использование водорастворимых материалов в лакокрасочном покрытии делают производство экологически устойчивым и "зеленым". "Концепция одной крыши" предполагает объединение в общем пространстве всех рабочих этапов.

Российский авторынок остается ключевым для немецких производителей, и стремление к локализации здесь вполне объяснимо

Планируется, что на предприятии будет трудоустроено около тысячи человек (при условии работы в две смены). Примерно пятьсот сотрудников уже приступили к работе, в основном молодежь из окрестных населенных пунктов. Кстати, подготовка персонала проводилась на заводах автоконцерна по всему миру, а также совместно с местными профессиональными учебными заведениями. "Для нас имеет особое значение сотрудничество завода с нашими образовательными учреждениями. Юноши из колледжа "Подмосковье", обучающиеся по программе "Мерседес-Бенц", отличаются высокой мотивацией. А для нас важно, чтобы выпускники смогли получить желанную работу с достойным заработком", - сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
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Что касается автомобилей E-класса, пару штук которых собрали на глазах у изумленных гостей церемонии, то это самый "интеллектуальный" седан в бизнес-сегменте. Он оснащается самыми современными вспомогательными системами, например, активной системой поддержания безопасной дистанции Distronic, поднимаясь таким образом по многим параметрам до уровня S-класса. А с помощью голосового управления Linguatronic водители могут командовать не только музыкой, но и, к примеру, температурой в салоне или мощностью обдува. Система ориентируется на заранее прописанные в ней команды и не зависит от наличия интернета. Сейчас Linguatronic способен работать с 22 языками, среди которых, разумеется, и русский.

Кроме того, к интересным решениям относится расширенная динамическая светодиодная подсветка салона с 64 цветовыми режимами и тремя цветовыми зонами. Она визуально структурирует внутреннее пространство и выполняет также функциональные задачи: если в какой-то зоне автомобиля температура должна повыситься, то эта зона на короткое время будет подсвечена красным светом.

Экономика Отрасли Промышленность
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