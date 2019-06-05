Новые авианосцы США оказались несовместимы с самолетами F-35

Конгресс США намерен запретить прием на вооружение второго авианосца класса Gerald R. Ford в случае, если не будет решена проблема с запуском истребителей F-35С - они должны составить основу авиакрыла корабля.

Комитет по вооруженным силам Палаты представителей включил это положение в законопроект об оборонной политике на 2020 год. Корабль, о котором идет речь, достраивается на верфи Ньюпорт Ньюс в Вирджинии. На днях на палубу была установлена 588-тонная надстройка-"остров". Эта операция знаменует 90-процентную готовность корабля. Авианосец, названный John F. Kennedy и получивший бортовой номер CVN-79, планируется спустить на воду до конца года и передать флоту в 2024 году.

Проблемы с полетами F-35, скорее всего, связаны с электромагнитными катапультами и аэрофинишерами, которыми оснащены авианосцы нового типа, пишет The Drive. Обе системы, по заявлениям их создателей, должны быть мощнее своих предшественников: паровых катапульт и гидравлических тросовых катушек. Однако на деле EMALS не может разогнать палубную версию F-35 до взлетной скорости. По состоянию на февраля 2019 года с борта Gerald Ford могут подняться в воздух лишь истребители F/A-18 Super Hornet и созданные на их базе самолеты РЭБ EA-18G Growler - да и то с ограничениями по массе топлива и бортового оружия.

- Проблемы с запуском истребителей добавляют бед новому авианосцу через два года после принятия его на вооружение, - пишет Джозеф Тревитик.

Еще одна нерешенная до сих пор проблема Gerald R. Ford связана с подъемниками боеприпасов на палубу. 11 грузовых лифтов корабля отказываются работать в штатном режиме, а без этого эксплуатация авианосца просто невозможна. В январе министр ВМС США Ричард Спенсер признался, что Дональд Трамп пообещал уволить его, если проблема с подъемниками не будет решена до конца лета.