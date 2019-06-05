Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC

Россиянин Хабиб Нурмагомедов накануне подписал новый контракт с UFC и стал самым высокооплачиваемым бойцом организации. Об этом сообщил менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз, передает ТАСС.

Соглашение с Хабибом рассчитано на несколько поединков. О других подробностях договора пока ничего неизвестно. Известно лишь, что 7 сентября Нурмагомедов точно проведет бой с американцем Дастином Порье.

Для Хабиба поединок с Порье станет второй защитой титула. В первой защите, состоявшейся в октябре прошлого года, россиянин одолел ирландца Конора Макгрегора. Ну а завоевал пояс Нурмагомедов в апреле прошлого года, победив американца Эла Яквинту.

Всего в активе Хабиба 27 побед в 27 поединках. У Порье статистика чуть хуже: в 31 бою он одержал 25 побед и потерпел пять поражений. Еще один поединок был признан несостоявшимся.