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05.06.2019 10:29
Рубрика: Спорт

Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC

Текст: Артур Нанян
Фото: AP Photo/Frank Franklin II Фото: AP Photo/Frank Franklin II
Фото: AP Photo/Frank Franklin II

Россиянин Хабиб Нурмагомедов накануне подписал новый контракт с UFC и стал самым высокооплачиваемым бойцом организации. Об этом сообщил менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз, передает ТАСС.

Соглашение с Хабибом рассчитано на несколько поединков. О других подробностях договора пока ничего неизвестно. Известно лишь, что 7 сентября Нурмагомедов точно проведет бой с американцем Дастином Порье. 

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Для Хабиба поединок с Порье станет второй защитой титула. В первой защите, состоявшейся в октябре прошлого года, россиянин одолел ирландца Конора Макгрегора. Ну а завоевал пояс Нурмагомедов в апреле прошлого года, победив американца Эла Яквинту. 

Всего в активе Хабиба 27 побед в 27 поединках. У Порье статистика чуть хуже: в 31 бою он одержал 25 побед и потерпел пять поражений. Еще один поединок был признан несостоявшимся.

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