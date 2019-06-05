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05.06.2019 16:30
Рубрика: Экономика

Объем перевозки пассажиров по субсидируемым маршрутам вырос в три раза

Текст: Евгений Гайва

За январь-апрель этого года авиакомпании перевезли по субсидируемым межрегиональным маршрутам в три раза больше пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Росавиации. 

Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости
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По оперативным данным авиаперевозчиков, по программе субсидирования региональных воздушных перевозок в России за четыре месяца перевезено 438,1 тысячи пассажиров (в прошлом году - 141,5 тысячи пассажиров).

В 2019 году в перечень субсидируемых включено 226 маршрутов. На реализацию программы направлено 7,8 миллиарда рублей, уточнили в Росавиации. В программе участвует 21 авиакомпания. Рейсы выполняются круглогодично. 

В России также для повышения доступности субсидируются отдельные маршруты, например, на Дальний Восток и обратно, в Симферополь и Калининград. Всего в эту программу включено 107 маршрутов. На ее реализацию выделено 3,8 миллиарда рублей. 

С января по апрель 2019 года этой программой воспользовались 173,1 тысячи пассажиров, а за тот же период прошлого года - 40,6 тысячи пассажиров. Полеты выполняют 10 авиакомпаний. 

Приобрести билеты по специальному тарифу могут граждане России в возрасте до 23 лет,  женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Также льготы доступны инвалидам, многодетным семьям.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Росавиация
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