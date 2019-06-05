Объявлена дата генеральной репетиции открытия II Европейских игр

Театрализованная увертюра, которая традиционно сопровождает любые мировые спортивные премьеры, а точнее - генеральная репетиция церемонии открытия II Европейских игр - намечена в белорусской столице буквально через две недели.

А пока, сообщил БЕЛТА топ-менеджер фонда континентальных состязаний Сергей Хомич, на главной арене реконструированного в прошлом году популярного в столице стадиона "Динамо", который еще помнит спортивные рекорды Олимпиады-80, продолжается монтаж оборудования к предстоящему шоу.

Сводные репетиции стартуют уже 15 числа, а 19-го июня в генеральном прогоне фэнтезийного шоу будет занято только три тысячи волонтеров. На церемонии открытия II Европейских игр 21 июня, как уже сообщал "СОЮЗ", выступит оперная дива, народная артистка России Анна Нетребко и популярный 25-летний казахский певец Димаш Кудайберген.

Местные комментаторы уже дали понять, что одни из самых популярных и востребованных оперных звезд приедут в Минск специально для того, чтобы разделить с гостями церемонии открытия II Европейских игр этот незабываемый вечер. Кстати, за роялем зрители увидят знаменитого композитора и пианиста Игоря Крутого, который будет аккомпанировать хедлайнерам шоу. А пока на стадионе "Динамо" сотни добровольцев проводят ежедневный тренинг по функциональным направлениям накануне спортивного форума.

Опираясь на традиции и опыт, констатируют эксперты, начинается новый отсчет жизни великого культурно-спортивного центра. Как сообщила агентству куратор волонтерских центров дирекции Мария Воинова, на "Динамо", как на ключевой объект состязаний, отобраны ребята, которые уже проявили себя во время футбольных матчей, тестовых соревнований по легкой атлетике, других важных состязательных мероприятий.

Кстати, местная пресса напоминает, что всеми строительными работами на "Динамо" занимались исключительно белорусские специалисты. Использовав передовые технологии, они бережно сохранили историческую основу, при этом сделали его современным и высокотехнологичным.

"Сюда с гордостью можно приглашать именитых спортсменов со всего мира", - цитирует БЕЛТА президента Лукашенко.

II Европейские игры, как известно, пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В соревнованиях примут участие более четырех тысяч спортсменов из 50 государств, они будут соревноваться в 15 видах спорта. Впервые Европейские игры прошли в июне 2015 года в столице Азербайджана Баку. Билеты на спортивный форум можно приобрести на сайте minsk2019.ticketpro.by, в сети партнерских касс билетного оператора на территории РБ и в трехстах точках продаж во всех областных городах и крупных районных центрах. Купить билеты можно и по безналичному расчету, уточняют организаторы игр.