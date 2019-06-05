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05.06.2019 19:51
Рубрика: В мире

Разведчик с эскортом

От наших объектов в Сирии отогнали самолеты США
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 122(7880)
В Минобороны России опровергли распространенное американскими военными сообщение о якобы "небезопасном перехвате" истребителем Су-35 ВКС России самолета США в международном воздушном пространстве над Средиземным морем.

Ранее представители 6-го американского флота заявили, что 4 июня разведывательный P-8A "Посейдон" за 175 минут подвергся трем условным атакам российского перехватчика. Во время второго приближения к разведчику Су-35 якобы "проводил высокоскоростной проход непосредственно перед самолетом миссии, что подвергало риску пилотов и экипаж".

Самолет-разведчик США "Посейдон" три с половиной часа курсировал вдоль побережья Сирии

В Минобороны России пояснили: в минувший вторник около 12.30 российские средства контроля воздушного пространства авиабазы Хмеймим обнаружили над нейтральными водами Средиземного моря воздушную цель. Она приближалась к пункту базирования нашего ВМФ в порту Тартус. Для ее распознавания с Хмеймима подняли истребитель Су-35. Его экипаж визуально идентифицировал объект как американский самолет-разведчик Р-8А "Посейдон". Когда тот изменил направление полета, истребитель вернулся на авиабазу.

В Кремле опровергли новость о возможной сделке по Сирии

В 15.41 средства контроля повторно зафиксировали приближение "Посейдона" к Тартусу. В воздух снова взлетел перехватчик Су-35. На безопасном расстоянии он сопровождал P-8A, пока тот не вышел за пределы зоны контроля средствами ПВО. "Все полеты российских самолетов осуществлялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Никаких обращений и тем более претензий от американского центра деконфликтации полетов авиации в Сирии в адрес российского командования не поступало", - отметили в Минобороны России.

Факт появления 4 июня у наших военных объектов Сирии самолетов-разведчиков США подтверждают и мониторинговые данные западных авиационных ресурсов. По их информации, "Посейдон" стартовал с авиабазы Сигонелла на Сицилии и три с половиной часа курсировал вдоль сирийского побережья. На высоте около 5,5 тысячи метров он совершил пролет в 25-27 километрах от нашего флотского объекта в Тартусе, а затем примерно на 45 километров приблизился к авиабазе в Хмеймиме. В середине дня к "Посейдону" присоединился самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V. На Западе признают: разведывательные самолеты США чуть ли не ежедневно курсируют вблизи Сирии и российских военных объектов.

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