Отдаленные почтовые отделения оборудуют телемедицинскими комплексами

"Почта России" и компания "Мобильные медицинские технологии" объявили о запуске пилотного проекта по повышению доступности медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах России.

В рамках проекта планируется установить телемедицинские комплексы. С их помощью можно будет получить консультацию дежурного врача терапевта, повторную консультацию после очного визита к лечащему доктору,

Первый пилотный проект стартует в Ульяновской области в июле 2019 года, уточняется в сообщении пресс-службы почтового предприятия.