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05.06.2019 16:32
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Ожидается рост китайско-российской торговли

В этом году отмечается 70-летие китайско-российских дипломатических отношений, и в последние несколько лет китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество развивается ускоренными темпами. Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", в минувшем году товарооборот между двумя странами установил исторический рекорд, превысив 100 миллиардов долларов. Наращивающее обороты энергетическое сотрудничество оказалось одним из главных стимулов развития двусторонней торговли. Торговля нефтью и газом стала важной составляющей двусторонней торговли. Статистические данные показывают, что в 2016 году Россия стала первым крупным поставщиком нефти в Китай. А по состоянию на 2018 год Россия уже три года подряд - крупнейший поставщик нефти в Китай. Как предполагают в Минкоммерции КНР, в этом году ожидается увеличение объемов и повышение качества китайско-российской торговли.

Китай и Россия наращивают взаимную торговлю практически во всех отраслях. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Китай и Россия наращивают взаимную торговлю практически во всех отраслях. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Китай и Россия наращивают взаимную торговлю практически во всех отраслях. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Три года назад официально открылся коридор сухопутных и морских перевозок, соединяющий Китай, Россию и Республику Корея, что стало важной артерией торгового сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс и один путь" в Северо-Восточной Азии. Город Суйфэньхэ в провинции Хэйлунцзян - один из важных КПП на Северо-Востоке страны. Директор местной компании, занимающейся железнодорожными грузовыми перевозками, Чжан Тинтин рассказывает: "Сейчас мы отправляем иностранным заказчикам контейнеры с продукцией деревообрабатывающих компаний города Суйфэньхэ. Благодаря благоприятным китайско-российским отношениям, в частности, 70-летию дипотношений между двумя странами, наш бизнес с трансграничными перевозками развивается очень успешно".

В конце минувшего года в России была введена в эксплуатацию третья технологическая линия "Ямал-СПГ", к реализации проекта присоединились, помимо России, компании из Китая и Франции. Проект имеет стратегически важное значение для Китая и китайско-российского торгово-экономического сотрудничества. Премьер России Дмитрий Медведев считает: "Это весомое подтверждение надежности нашего партнерства. Важно и то, что проект "Ямал-СПГ" будет стимулировать развитие транснациональных инфраструктур, прежде всего, Северного морского пути - магистрали, которая соединяет Европу и Азию".

Кроме того, сотрудничество Китая и России в атомной энергетике продолжает расти. После введения в эксплуатацию в 2007 году Тяньваньской АЭС в пригороде Ляньюньгана (пров. Цзянсу), ее совокупная мощность выработки достигла более 190 миллиардов кВт/ч.

По мере роста китайско-российских торгово-экономических связей, отмечается и большой потенциал роста двустороннего товарооборота. По данным, опубликованным Минкоммерции КНР, за первые 4 месяца этого года двусторонний товарооборот превысил 33,1 миллиарда долларов, увеличившись в юанях на 11,5 процента.В прошлом году этам сумма была на 7,2 процента ниже.

По мнению главы департамента Евразии Минкоммерции КНР Ло Вэйдуна, 2019 год, как и прежде, станет годом, когда можно ожидать больших успехов от китайско-российского торгово-экономического сотрудничества. Китайско-российскую торговлю ждет увеличение объемов и повышение качества. "За первые 3 месяца этого года объем торговли электротехнической продукцией между двумя странами увеличился на 5 процентов. Китай на 12 процентов  увеличил импорт сельхозпродукции из России. Что касается стратегически важных проектов, то и здесь можно ожидать заметных результатов в нефтегазе  атомной энергетике, авиаиндустрии и космонавтике, инфраструктуре, цифровой экономике и инновационных сферах, - отметил чиновник, - в этом году официально вступит в силу соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Китаем и ЕАЭС, подписанное в мае прошлого года, которое станет стимулом для дальнейшего упрощения торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Евразией. Стороны также активно поддерживают связи и контакты по соглашению о евразийском экономическом партнерстве, по заключению которого планируется начать переговоры".

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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