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Персонажи Apex Legends заговорили на русском. В игре стартовала "Легендарная охота"

05.06.2019,  
15:45
Текст:  Богдан Бобров
Фото: EA Фото: EA
Фото: EA

В популярной королевской битве Apex Legends стартовала "Легендарная охота" - временное событие, которое продлится до 18 июня.

За выполнение особых заданий игроки получат бесплатные награды, среди которых скины для оружия и персонажей. Обладателям же боевого пропуска окажутся доступны эксклюзивные предметы, которые нельзя будет получить в дальнейшем.

В ближайшие выходные запустится режим удвоенного опыта. В остальное время бонусный опыт станут начислять за попадание в пятерку лучших.

Кроме этого, создатели добавили в многопользовательский шутер русскую озвучку. Те же, кто уже привык к оригинальным голосам персонажей, могут оставить английский язык в настройках.

Подробности о втором сезоне Apex Legends компания Electronic Arts расскажет 8 июня в 20:00 по московскому времени в рамках мероприятия EA Play 2019. Трансляция пройдет на официальных каналах издателя на YouTube и Twitch.

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