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05.06.2019 23:34
Рубрика: Экономика

"Золотые" руки всегда в цене

Подготовку кадров для немецких компаний поставили на поток
Текст: Алена Баталова
Российская газета - Спецвыпуск № 122(7880)
В апреле 2019 года в Подмосковье начал работу завод Mercedes-Benz. Первые изготовленные на нем легковые автомобили успешно прошли краш-тесты в Германии, стартовали поставки в дилерскую сеть.
Специалистов для завода MB готовит колледж "Подмосковье", расположенный в Клину. Фото: Ирина Фурсова Специалистов для завода MB готовит колледж "Подмосковье", расположенный в Клину. Фото: Ирина Фурсова
Специалистов для завода MB готовит колледж "Подмосковье", расположенный в Клину. Фото: Ирина Фурсова

Новое высокотехнологичное производство обеспечит работой тысячу сотрудников, 535 уже зачислены в штат, и набор продолжается. А так как новый завод - далеко не единственный германский бизнес, локализованный в России, вопрос, какие кадры там нужны, становится все актуальнее на рынке труда.

"Для завода "Мерседес-Бенц" теперь готовятся кадры в колледже "Подмосковье" в Клину. Подготовка ведется по 16 рабочим программам. Создано 6 современных лабораторий и мастерских, на предприятии уже трудятся 50 выпускников колледжа разных лет. Отзывы наших немецких коллег о квалификации подмосковных кадров крайне позитивные, - рассказывает зампредседателя правительства Московской области Вадим Хромов. - Немецкие предприятия всегда отличались высокими требованиями к компетенции кадров, а квалифицированные специалисты - конкурентное преимущество Подмосковья. Так сложилось исторически, и мы стараемся этим пользоваться".

Фото: iStock
В Омской области идет программа перевоспитания немецких подростков

Заявки от претендентов для завода сначала рассматривает рекрутинговое агентство, лучшие попадают в отдел кадров. "Руководству важно участвовать в процессе отбора кандидатов, чтобы убедиться, что они способны достигать амбициозных целей и решать поставленные задачи. После предварительной беседы проводится профессиональное тестирование и несколько этапов интервью, - отмечает гендиректор "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг РУС" Аксель Бензе.

По словам Бензе, в компании действует программа наставничества, которая предполагает плавное вхождение в должность. Наставники обучаются на заводах Daimler по всему миру, после чего передают знания и навыки коллегам: за 2018 год более 200 сотрудников прошли обучение в 6 странах мира. Также для обучения приглашают иностранных специалистов.

Только в Подмосковье действуют около 200 компаний с участием немецкого капитала. Еще одно новое производство - открытый в мае 2019 года завод KNAUF по производству систем для модульного домостроения. О кадрах здесь позаботились заранее: в Красногорске работает учебный центр KNAUF. Недавно на его базе получили возможность проходить обучение студенты техникума имени С.П. Королева.

Современные предприятия предъявляют высокие требования к квалификации сотрудников

Компания Enders, поставляющая и обслуживающая оборудование для мясопереработки, вопрос подготовки российских специалистов решает в рамках российско-германского проекта дуального образования VETnet. "Идея адаптировать к российским реалиям немецкий образовательный стандарт "Cпециалист по экономике торговли для управления учреждением" сегодня находится на стадии внедрения вместе с департаментом дуального профессионального образования Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) и двумя колледжами Москвы и Московской области, - рассказывает гендиректор Enders Торбен Лемме. - Проект потребует значительных финансовых вложений, сил и времени, но руководство компании убеждено в правильности выбранного пути".

Концерн "Сименс" тоже уделяет большое внимание подготовке специалистов. "Потребности цифровой экономики предъявляют высокие требования к сотрудникам. Помимо знания информационных и технологических дисциплин мы ценим в сотрудниках гибкое творческое мышление, изобретательность, инициативность и умение работать в локальных и международных командах", - комментирует ведущий технический консультант управления "Цифровое производство" компании "Сименс" в России Роман Абзаев.

Фото: Ирина Фурсова
Российско-немецкий автопром пополнился новым предприятием

"Готовые специалисты находятся редко, но, судя по опросам, которые проводят наши немецкие коллеги, базовая подготовка наших рабочих и инженеров достаточно высока для быстрого освоения ими новых профессий и решения производственных задач, - резюмирует президент ТПП РФ Сергей Катырин. - Например, глава концерна Gildemeister AG, создававшего завод по производству токарных и фрезерных станков с ЧПУ в Ульяновске, на российско-германской конференции в Билефельде назвал российских специалистов предприятия самой надежной командой профессионалов".

Пока универсальная формула для решения проблем профобразования не найдена, в России ищутся новые возможности по подготовке персонала для высокотехнологичных производств, особенно в регионах. "Пермская ТПП уже стала участником российско-германского проекта профобразования и достаточно успешно выстраивает отношения между бизнесом и властью при подготовке специалистов для совместных производств", - отмечает Сергей Катырин.

Экономика Работа Занятость Общество Образование
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