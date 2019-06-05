Появился онлайн-сервис для определения размеров ручной клади

Определить допустимый размер ручной клади на конкретный рейс поможет специально разработанная онлайн-функция, сообщили представители международного поискового сервиса momondo.ru.

Работает функция через приложение на смартфоне. "Чтобы узнать, соответствует ли ваша ручная кладь требованиям авиакомпании, достаточно лишь навести на чемодан или сумку камеру смартфона", - поясняют представители сервиса.

Сначала камера наводится на пол для калибровки, а затем проводится по поверхности чемодана. Сканер рассчитает его длину, ширину и высоту, учитывая все выступы. Далее приложение подсказывает, соответствует ли чемодан правилам авиакомпаний, отмечают в momondo.ru.

Проблемы с ручной кладью у пассажиров стали возникать особенно часто после того, как авиакомпании ужесточили правила его провоза. "У каждой авиакомпании свои правила в отношении чемоданов и сумок, которые пассажирам разрешается брать с собой в салон. Рядовому путешественнику легко запутаться в таком многообразии форматов и требований", - приводят в компании пояснения ее представителя в России Ирины Рябовол.

Некоторые авиакомпании-лоукостеры разрешают пассажирам брать в салон лишь дамские сумки или портфели для документов небольших размеров. Пассажирам, желающим пронести в салон небольшой чемодан, предлагается оплатить дополнительную услугу приоритетной регистрации на рейс.

Россияне все чаще стали летать по России и даже на дальние расстояния без регистрируемого багажа. Сегодня лишь 16 процентов россиян пользуются тарифами с обязательным включением багажа.